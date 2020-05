Sheyla Rojas no tiene problemas en hablar sobre las cirugías plásticas a las que se ha sometido y ha reafirmado que es la ‘70-20-10’, en referencia a lo que dijo hace unos días sobre su cuerpo al asegurar que estaba hecha "70% por los cirujanos, 20% por mis papás y 10% de ejercicios”.

Estas nuevas declaraciones las realizó este sábado en “Estas en Todas”. ‘Choca’ Mandros, su compañero en la conducción del espacio presentó la nota “Retoquitos y transformaciones de famosos” e inmediatamente le dio pase a su amiga. “Sheyla, háblanos del tema”, le dijo.

La exchica reality tomó con humor lo dicho por su compañero y le respondió: “Mira yo que soy la ’70-20-10′ y lo digo a calzón quitado porque no hay nada como al sinceridad y la honestidad... No como otras”. Al finalizar el video, en el que obviamente también se vio la evolución de Sheyla, ella volvió a referirse al tema.

“¡Mírame que soy realidad! Como Reimond Manco... Mira ‘Choca’ yo siempre he dicho la verdad y esas fotos que se han visto en la notas yo se las he pasado a la producción… Soy más fresca y natural que la Chabelita, así de simple”, manifestó entre risas.

La influencer aprovechó también para responderle a Magaly Medina por asegurar que se había hecho ‘harakiri’ al hablar de sus cirugías. “No hay como la honestidad. Nada más ridículo que decir: ‘¿Yo? Yo no me he hecho nada, solo los dientes y nada más’, pero se ven más operadas de pies a cabeza y encima tienen el descaro de rajar de una ¡Por favor!”, asegurar.

Sheyla Rojas indicó que puede haber cambiado su aspecto físico, pero su esencia sigue intacta. “A veces con el pelo negro, a veces rubio, quizás un poquito más castañito, pero lo que si no ha cambiado en mí es mi corazón, mi esencia, y eso lo demuestro, obviamente”, señaló.

“Yo particularmente, y es evidente que no tengo nada en contra de las operaciones, (pienso que) no tiene nada de malo. Algunos critican y dicen: ‘Tienes que aceptarte tal y cual eres’, y eso está bien, pero si te puedes hacer alguno cambios, algunos ‘retoquitos’ también está bien", añadió.

Al finalizar, aceptó que las operaciones han provocado un cambio radical en ella. “Yo me he transformado y lo reconozco. Yo me siento bien, estoy contenta y como digo yo soy una persona que vivo mi vida, la vivo tranquila, no me meto con nadie y ¡ya! Si me quiero operar me opero y listo”, sentenció.

