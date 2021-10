No cabe duda de que el amor por un hijo lo puede todo, así lo demostraron Sheyla Rojas y Antonio Pavón, quienes limaron asperezas y actualmente se encuentran juntos como una verdadera familia en México, país hasta donde llegaron el torero, su novia Joi Sánchez y Antoñito a pasar unos días antes de partir a Filadelfia, Estados Unidos, lugar donde el pequeño será intervenido y seguirá una serie de rehabilitaciones físicas por cerca de tres meses para tratar su artrogriposis, mal con el que nació.

Si bien, la estadía ha sido inolvidable para los visitantes que arribaron de España, esto no hubiera sido posible si es que el novio de la modelo peruana no se habría ofrecido como anfitrión y abierto las puertas de su vivienda para brindarles todas las comodidades, algo de lo que está muy agradecido el español, que en un principio no pudo conocer personalmente a Luis Miguel Galarza Muro, pero que con el correr de los días se concretó.

A continuación, todos los detalles y lo que sucedió el momento en el que finalmente Pavón tuvo al frente al popular Sir Winston.

El español está junto a su hijo y su novia en México, lugar donde fueron recibidos por Sheyla Rojas (Foto: Antonio Pavón / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CUANDO ANTONIO PAVÓN CONOCIÓ A SIR WINSTON?

El día tan esperado llegó y Antonio Pavón por fin tuvo frente a él a la actual pareja de Sheyla Rojas. Los calificativos que le dio dejaron boquiabiertos a todo el mundo. En comunicación con el programa “Amor y fuego”, el torero señaló que antes de conocer a Sir Winston estaba muy preocupado porque no sabía nada sobre él, pero ahora que lo trató está tranquilo, pues es una buena persona.

“Soy lo más sincero del mundo: tengo una sensación de felicidad, me siento tremendamente feliz porque veo que la mamá de Antoñito está feliz, se siente tranquila y esa serenidad nos la ha transmitido aquí en casa (…). Me ha caído, como se dice en España, de put* madre”, manifestó.

Y es que según el ex chico reality, desde que llegaron a la vivienda de Luis Miguel Galarza, la pareja de la popular Shey Shey los ha tratado de maravillas. “Nos ha recibido aquí en casa como si fuéramos parte de la familia. Muy educado, muy correcto, muy agradable, todos los adjetivos que tengo para hacía él son buenos”, indicó.

Cuando el español daba estas declaraciones se encontraba al lado de Sheyla Rojas y el pequeño Antoñito, todos luciendo trajes color blanco que transmitían paz y el momento de tranquilidad que viven.

La pareja de Sheyla Rojas es conocido como Sir Winston, él fue quien recibió en su casa de México a Antonio Pavón, su novia Joi y Antoñito (Foto: Magaly TV La Firme / Instagram de Sheyla Rojas)

EL MÁS FELIZ: ANTOÑITO

Sin duda, el más feliz con este gran momento al lado de sus padres es Antoñito, cuya sonrisa es la motivación tanto del torero como de la chiclayana, quien desde que pisaron tierras charras se ha esmerado por darles lo mejor a sus invitados.

“Nos falta mucho por conocer y de verdad yo feliz de que podamos disfrutar estos momentos, que podamos hacer cosas juntos y pasarla tan bien como lo estamos haciendo”, señaló Sheyla Rojas.

“Lo que a mí me marca es cuando Antoñito se acerca y te pega un abrazo y dice: ‘Soy el más feliz del mundo porque mi papá y mamá están juntos’. A Antoñito se le nota que vibra diferente porque está mamá en un lado, está papá en el otro, la prima Joi [su novia], que él la ama y la adora (…). Ver a la mamá de Antoñito feliz, y que Antoñito pueda disfrutar de sus papás juntos, eso no tiene precio”, indicó Pavón.

El torero al lado de su pequeño en México, donde fueron recibidos por Sheyla Rojas (Foto: Antonio Pavón / Instagram)

SHEYLA ROJAS Y ANTONIO PAVÓN LISTOS PARA FORMAR SUS NUEVAS FAMILIAS

El torero dio a conocer que pronto contraerá matrimonio con Joi Sánchez, solo está esperando que pase la pandemia para celebrar su unión por todo lo alto. Asimismo, indicó que le gustaría darle hermanos a su hijo.

Sheyla Rojas también confesó que quiere formar una familia con Sir Winston y que le gustaría volver a ser madre. “Desde el día número uno se lo dije y obviamente, antes de tener una relación con alguien, yo quería que eso se dé, una persona ideal para formar mi familia. Luis cumple con todos los requisitos”, dijo a “Amor y fuego”.