En la última edición de “Esto es guerra”, Sheyla Rojas fue invitada como integrante del jurado del bloque “Dale Play” y recibió la crítica de Rosángela Espinoza, quien forma parte de los “combatientes”.

“En realidad, deberían evaluar muy bien al jurado calificador. Sheyla me cae muy bien, súper, todo, pero de verdad que no estás haciendo muy buen papel de jurado”, fueron las palabras de Sheyla.

Antes de estas palabras, Rosángela también dijo que Rojas siempre fue “guerrera” y que era muy amiga de Angie Arizaga, por lo que se notaba que prefería quedar bien con ellos y Peter Fajardo, productor del programa.

Tras estas declaraciones, Sheyla Rojas no se quedó callada y tras responder en “Esto es guerra”, aduciendo que fue imparcial, también conversó con América Espectáculos.

“Obviamente Rosángela es picona, a mí me gustó la actuación de Angie y Jota, lo hicieron increíble, no hay que negarlo que Rous si lo hizo bien también pero no a nivel de ella (Angie), tú sabes que es una profesional”, dijo la conductora.

Hay que recordar que Sheyla Rojas formó parte de “Esto es guerra” por varias temporadas, sobre todo, en el equipo de “Los Leones”.

Sin embargo, Sheyla ganó popularidad en televisión cuando apareció en “Combate”, desaparecido reality de ATV.