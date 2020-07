Fama







“Shingeki no Kyojin” 4: ¿quiénes son los nuevos personajes de “Attack on Titan”? El tráiler de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” dejó a los fans emocionados y nos mostró nuevos personajes ¿Sabes quiénes son? Aquí te los mostramos.