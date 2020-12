CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tal como se anunció, el primer episodio de la última temporada de “ Shingeki no Kyojin ” se centra únicamente en los guerreros de Marley, quienes después de cuatro años de sangrientos enfrentamientos con la gente de Paradis, al fin tienen un plan para conseguir la victoria.

‘The Other Side of the Ocean’ (4x01) empieza presentando a los cadetes eldianos Falco, Colt, Gabi, Udo y Zofia, quienes intentan demostrar que son dignos de heredar el poder del Titán Acorazado. Mientras Falco parece el más débil del grupo y Gabi la más determinada, el resto simplemente sigue las órdenes del capitán Magath.

Para detener el avance del tren que porta cañones anti-titanes, Magath ordena que 800 eldianos con explosivos se sacrifiquen por Marley, pero Gabi tiene un plan mejor: agrupa siete granadas de mano y se ofrece a acercarlas la trinchera rival.

Gabi evitó que 800 eldianos murieran para detener el tren blindado (Foto: MAPPA Studio)

Después de desprenderse de su uniforme de cadete, Gaby sale con las manos en alto para despistar al enemigo y logra destruir las vías del tren. Aunque los soldados aliados arremeten contra la joven, el Titán Mandíbula (Galliard) aparece justo a tiempo y la protege de los disparos.

¿EL FINAL DE LA GUERRA?

En tanto, Zeke y Reiner ponen en marcha su último plan de batalla. Mientras el Titán Mandíbula y el Titán Carguero eliminan a la primera línea de defensa de Paradis, un avión deja caer a un grupo de eldianos que gracias al poder del Titán Bestia se transforman en titanes normales y destruyen todo a su paso.

Cuando el 70% de los titanes que lanzaron murió por el impacto al caer, el Titán Acorazado aparece y destruye la mayoría de los cañones anti-titanes. A pesar de su rapidez es alcanzado por varios proyectiles e incluso pierde un brazo.

Loa marleanos lanzan a varios titanes para deshacerse de la primera linea de defensa de sus rivales (Foto: MAPPA Studio)

Para ponerle fin a la guerra el Titán Bestia toma varios proyectiles y los lanza contra la flota aliada, pero de hundirse en las profundidades del mar responden el ataque y Reiner tiene que intervenir para que Zeke no resulte herido.

El primer episodio de la temporada final de “Attack on Titan” termina con los marleanos celebrando el final de la guerra. Pero obviamente esto recién empieza. ¿Qué pasará en el siguiente episodio de “ Shingeki no Kyojin ”? ¿Quién se quedará con el poder del Titán Acorazado? ¿Quién es el hombre misterioso que apareció al final? ¿Aparecerán Eren y el resto?