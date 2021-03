“Shingeki no kyojin” en su decimo quinto episodio dio una triste entrada del verdadero pasado de Zeke, así como también de todo lo que tuvo que pasar desde niño. Desde pequeño siempre fue obligado a estudiar el origen de los Eldianos y de como Marley los había hecho sufrir por considerarlos descendientes de los demonios.

El episodio dejó ver con mayor claridad lo que vivió Zeke antes de traicionar a sus padres y entregarlos al ejercito de Marley. Su objetivo, pese de estar desviados, desde un inicio siempre fueron para brindar un futuro diferente a Eldia. Ver un poco más de él te dejan un mal sabor y un tanto de confusión por haberlo considerado un traidor anteriormente.

Mientras que Los Jeageristas tienen el control de Hange y gran parte del cuerpo militar, el objetivo del grupo sigue siendo el mismo: lograr que la mayor cantidad de integrantes del cuerpo militar, incluyendo los reclutas, para que se pongan de su lado. Según ellos, es para hacer valer los derechos de los eldianos y proteger a Isla Paradis de los futuros ataques.

“Shingeki no kyojin” sigue dando de que hablar. Ha logrado nuevamente alimentar la incertidumbre y la ansiedad por saber que es lo que se vendrá. En su capitulo 4x15 nos presenta una versión un poco más humana de Zeke y de como es que él, poco a poco, ideó el plan de liberación de los de su raza. Te contamos el resumen pero cuidado, hay una alerta de spoilers por si no has visto el episodio.

¿QUE PASÓ EN “SHINGEKI NO KYOJIN” 4X15?

Grisha al parecer cometió los mismos errores con sus hijos y ahora se están viviendo las consecuencias. (Foto: Crunchyroll)

Los dos últimos episodios están estructurados de una manera tan diferente que es difícil no recibir un estruendo cuando los miras uno tras otro. La tortura de Zeke por parte de Levi se intensifica enormemente, sin embargo, el episodio se dirige hacia el subconsciente de Zeke mientras sufre mentalmente por sus acciones, esperando tropezar con la absolución mientras es devastado físicamente.

El flashback de la infancia de Zeke y uno de sus últimos momentos restantes de su verdadera inocencia puede parecer inicialmente un poco decepcionante por la intensa acción que venía presente en el episodio anterior. Dado también porque muchos esperaban un poco más de acción y un mayor acercamiento a los planes entre él y Eren.

El propósito de este episodio es nubloso al principio, pero luego queda claro por qué esta parte de la historia que se cuenta actualmente es importante. Este episodio funciona quizá como una liberación de la presión de una serie de capítulos que se han vuelto increíblemente tensos a medida que iba avanzando.

Por mucho tiempo desde niño, Zeke sintió que no era bueno para nada. (Foto: Crunchyroll)

Se mostró un Zeke indefenso, un Zeke que no podía defenderse a si mismo ni a sus ideales ante Levi. Luego al ver un poco más de su historia te das cuenta de que sufrió desde muy pequeño en las manos de su padre, quiso poder luchar por sus ideales pero nunca eran suficientes para Grisha Jeager, lo que empujó a Zeke a buscar refugio en alguien más.

En el pasado, los flashbacks han sido utilizados para completar el contexto desde diferentes perspectivas y también permitir a la audiencia un respiro que tanto necesita. El salto hacia atrás esta vez parece una forma suave de escapismo, pero todavía tiene un borde oscuro que amplifica el temor que prevalece en el presente.

Pero no es en sí un alivio del peligro como una explicación del sangriento giro que está a punto de suceder. En el antiguo episodio se destacó la rabia de Eren hacia los “esclavos” del mundo, pero este episodio subraya que estas son exactamente las condiciones que llevaron a Eren y Zeke a este mundo.

Grisha quería que Zeke fuera el que salvara a la raza Eldiana del control de Marley. (Foto: Crunchyroll)

Toda la mentalidad de Grisha hacia la familia y los niños es incluso comparable a la de un criador de ganado. La pregunta más importante que se plantea durante la segunda mitad de esta temporada es cómo exactamente Eren y Zeke se han reconciliado y este episodio expresa maravillosamente ese punto de la manera más trágica posible.

Zeke y Eren, por lo que vimos en este episodio, son dos intentos de la misma idea y son capaces de encontrar una invencibilidad peligrosa y empoderada en sus raíces oscuras. Es casi como si consideraran justificada su creciente necesidad de derramamiento de sangre y violencia porque siempre fueron diseñados para ser armas destructivas.

Uno no se enoja con una bomba atómica por explotar. Eren y Zeke son solo las dos explosiones al final de mechas muy largas que Grisha se encargó de encender hace años atrás. La crianza de Zeke tiene éxito como un valioso contrapunto a lo que se ha demostrado con la infancia de Eren, Grisha, Reiner, Gabi y Falco.

Tom logró ver a Zeke como su hijo y fue por eso que le aconsejó entregar a sus padres al ejercito de Marley (Foto: Crunchyroll)

A medida que vamos viendo lo que luchaba Zeke por ingresar al ejercito militar y ser útil para Marley, para pasar desapercibido, Grisha le insiste a su hijo en la ideología de que si odia el mundo, entonces es su responsabilidad cambiarlo. Este mantra pronto se convierte en sinónimo del deseo de Zeke de convertirse en guerrero con mayor arraigo.

Este deseo que comienza como una extensión de su padre, florece en un acto audaz de independencia. Un joven Zeke es empujado en dos direcciones mientras forma una amistad con Tom Ksaver, un investigador de Titanes y el anterior portador del Titán Bestia. La influencia de Tom en Zeke es una parte vital de su desarrollo y lo que luego lo convierte en una figura paterna para él.

Ksaver, en el episodio, se siente como el tipo de persona productiva en la que Grisha podría haberse convertido en circunstancias más puras. Tom se utiliza desinteresadamente a sí mismo como un conejillo de indias en aras del conocimiento, mientras que Grisha pone en peligro a su propia familia por información.

Zeke entrega a sus padres por protegerse él, proteger a su plan y a sus abuelos. (Foto: Crunchyroll)

Tom se ve que no está exento de sus propios pecados y en el proceso de convertirse en la figura del mentor de Zeke, no da a ver una idea paralela de cuan fascinante y cuan diferente podrían haber sido las vidas de Zeke y Eren con alguien como Tom de padre. Tal vez podrían estar viviendo vidas normales en lugar de los escenarios inmensamente complicados en los que se han sumergido sus existencias.

Los hermanos Jeager están listos y decididos para cometer un genocidio contra todo el grupo de Eldianos. Haciéndonos ver como si esto fuera como el menor de dos males. Para ellos es solo un juego extendido de lo que ha estado ocurriendo durante generaciones. Este episodio y el pasado no se pierden, en una temporada de episodios tan fuertes son dos entregas que inmediatamente se destacan y se sienten memorables, pero por razones completamente diferentes.

Tom fue quien le explicó todo sobre los titanes a Zeke. (Foto: Crunchyroll)

Ambas entradas son emocionalmente agotadoras y conectan en todos los niveles. Realmente duele ver a estos personajes destrozarse después de haber pasado por tanto juntos. Gran parte de la segunda mitad de esta temporada ha girado en torno al plan secreto de Eren y Zeke. A este punto de la serie, no está realmente claro dónde terminará todo esto.

La mitad del plan de Eren parece tener éxito, especialmente desde la perspectiva de “Los Jaegeristas”, pero Zeke parece haber encontrado un verdadero obstáculo que puede o no arruinar lo que Eren tiene en marcha. Que si se analiza la posición de Eren sobre los planes de Zeke, realmente deja la duda de si en realidad pese a lo que le dijo a él cuando se reunieron, eso sea lo que él de verdad desea.

¿En realidad dentro de si mismo Eren desea acabar con la raza Eldiana?, en un momento del episodio en el que conversaba con Zeke y le menciona sobre como recuperó el recuerdo de su padre eliminando a la familia real del titán fundador, se le veía una mezcla de odio y rencor, así como también aborrecimiento por el acto cometido.

Eren y Zeke habrían ideado el plan de genocidio de los Eldianos dentro de la misma Marley. (Foto: Crunchyroll)

¿Habrá sido esa una de las tantas razones que lo han hecho cambiar de opinión? ¿De verdad dará a cabo el genocidio? o solo quiso tener a Zeke de su lado para dar lugar a su propio plan. Sea cual sea el motivo, este episodio dio apertura a miles de aristas en las que podría terminar la temporada.

Al finalizar el episodio se regresa la historia nuevamente a donde se encuentra Levi y Zeke, lugar en el cual, Zeke muestra su sufrimiento y Levi continua su tortura, a lo que Zeke decide hacer detonar la bomba que Levi le había puesto a activar con su cuello, ¿Será el final de Levi esta vez?

“Shingeki no kyojin” siempre se ha dirigido hacia un final oscuro y deprimente, sin embargo, las brújulas morales de tantos personajes se han magnetizado y descentrado que incluso los “ganadores” podrían estar demasiado disgustados con lo que se han convertido para poder celebrar.