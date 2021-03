En el anterior episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan” en inglés y “Ataque a los titanes” en español), se muestra a un Zeke indefenso que no podía defenderse a sí mismo ni a sus ideales ante Levi. Además, los flashbacks de su infancia permiten ver que sufrió desde muy pequeño en las manos de su padre, Grisha Jeager.

Mientras Zeke lucha por ingresar al ejército militar de Marley, Grisha le impone a su hijo la ideología de que si odia el mundo, entonces es su responsabilidad cambiarlo. En su camino de formación entabla amistad con Tom Ksaver, un investigador de Titanes y el anterior portador del Titán Bestia. La influencia de Tom en Zeke es una parte vital de su desarrollo y lo que luego lo convierte en una figura paterna para él.

Finalmente, los hermanos Jeager están listos para llevar a cabo sus planes, es decir, cometer genocidio contra los Eldianos. ¿Qué pasará en el último episodio del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama?

Eren y Zeke habrían ideado el plan de genocidio de los Eldianos dentro de la misma Marley. (Foto: MAPPA Studio)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN” 4x16?

El décimo sexto episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, titulado ‘Above and Below’ (‘Arriba y abajo’), se estrenará el lunes 29 de marzo de 2021 en Japón por NHK, a las 12:10 am (hora local), mientras en América Latina estará disponible el domingo 28 de marzo a través de Crunchyroll por la diferencia horaria.

Funimation, que por el momento solo está disponible en la región en México, también transmite los episodios del anime de forma exclusiva en su plataforma con doblaje al español latino.

HORARIO DE “SHINGEKI NO KYOJIN” POR PAÍS

Por país, el nuevo capítulo de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” estará disponible en los siguientes horarios:

Japón: 12:10 am (del 22 de marzo) por NHK

México: 2:45 pm por Crunchyroll y Funimation

Perú y Colombia: 3:45 pm por Crunchyroll

Argentina y Chile: 5:45 pm por Crunchyroll

España: 5:00 pm por Selecta Vision

Estados Unidos: 3:45 pm por Funimation

TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X16”

¿QUÉ PASARÁ EN “ATTACK ON TITAN 4X16”?

De acuerdo a la sinopsis de ‘Above and Below’ (4x16), décimo sexto episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, “el futuro que buscamos no sea alineará. No tenemos más remedio que luchar por ello. En Shinganshina, en el lugar donde todo comenzó.

Por lo visto en el tráiler del episodio final, podría adaptar los eventos del manga 116 y 117, que se centra en el ataque de Marley a las murallas de Paradis. Al parecer, el Titán Bestia y el Titán Acorazado volverán a enfrentarse o ¿eso sucederá en la rumoreada segunda parte de la cuarta temporada?