“Shingeki no Kyojin” desde su primera temporada se ha mantenido fiel al manga de Hajime Isayama, dando vida a las páginas con una precisión impresionante. Y esto ha continuado en la cuarta y última temporada del anime, que se ha tomado su tiempo para construir el arco final de la historia.

Sin embargo, el anuncio de que el anime transmitirá su último episodio de la temporada este domingo 28 de marzo presenta una pregunta interesante: ¿Es todo esto una falsa alarma antes de anunciar más episodios, una temporada 4B, si se quiere, o una película? ¿O deberían los fanáticos esperar una conclusión original de anime para esta historia?

Tal como está, incluso si el episodio 75 y supuestamente final de “Shingeki no Kyojin”, titulado “Arriba y abajo”, es más largo de lo habitual, no hay forma de que la serie pueda adaptar el resto del manga. De hecho, el capítulo final del manga aún no se ha publicado, por lo que si el episodio de esta semana es realmente la última ronda del programa, el anime terminará mucho antes que el manga.

Dado que plataformas como Crunchyroll están llamando a este episodio el final de la temporada, no el final de la serie, muchos fanáticos sospechan que el episodio del domingo será simplemente el final de la temporada 4, parte 1. La temporada 3 se dividió en dos mitades cuando se emitió en 2018 y 2019. Con suerte, la temporada 4 seguirá su ejemplo, idealmente con menos espera en el medio.

¿EL CAPÍTULO 4X16 DE “SHINGEKI NO KYOJIN” SERÁ EL ÚLTIMO DE LA SERIE?

“Shingeki no Kyojin” (Foto: Twitter)

Existe otra forma de terminar la historia de “Attack on Titan”, incluso si este es el último episodio que se transmite; una película. Después del éxito de la película “Demon Slayer”, que rompió el molde de que las películas de anime no son “canónicas” y entregó un arco de manga completo en forma de película, algunos fanáticos creen que “Attack on Titan” podría seguir su ejemplo.

Los capítulos finales llenos de acción del manga “Shingeki No Kyojin” ciertamente serían una experiencia cinematográfica convincente. Desafortunadamente, los fanáticos fuera de Japón probablemente tendrían que esperar más tiempo para que llegue una película que para otra temporada. Cualquiera que sea la ruta que decida tomar “Shingeki No Kyojin”, una cosa parece segura; es difícil imaginar que la historia realmente terminará con la entrega de este domingo.

Quizás lo más desconcertante sobre el próximo episodio que se promociona como el último es que, incluso sin mantenerse fiel al manga, es difícil imaginar cómo el anime podría terminar donde está actualmente. Después de varios episodios minuciosamente lentos que establecieron las apuestas políticas en Isla Paradis, las cosas han comenzado a mejorar nuevamente.

"Shingeki no Kyojin" (Foto: Crunchyroll)

Con los destinos de varios personajes en juego, Eren y sus amigos no están cerca de verse cara a cara de lo que estaban cuando comenzó la temporada, es difícil ver cómo el anime podría envolver esta serie en solo un episodio más, incluso si durara una hora. El capítulo 116 del manga, que adaptará “Arriba y abajo”, ni siquiera termina con un desarrollo importante.

Aunque, en teoría, podría marcar el final del anime con algunos ajustes, no proporcionaría mucho cierre, especialmente en términos de lo que viene a continuación para estos personajes. Terminar la serie allí corre el riesgo de dejar a los fanáticos insatisfechos con el final del anime, que se siente como algo extraño, especialmente para un anime que ha tenido tanto éxito y está tan dedicado al material original.

Además de eso, el capítulo 138 del manga, recientemente lanzado, reveló un giro importante hacia el final de la historia de Isayama, uno que el anime ha estado presagiando debidamente. Parece extraño que la adaptación hiciera todo lo posible para obtener estos detalles correctamente, solo para dejarlos sin sentido en el tramo final.

Eren Jaeger (Foto: Crunchyroll)

Terminar con “Attack on Titan” prematuramente simplemente no tiene sentido para la historia, y también significaría correr un riesgo que no terminó bien para otros animes populares. Solo este año, “The Promised Neverland” recibió una reacción violenta de los fanáticos del manga desde hace mucho tiempo por desviarse del material original y omitir los puntos principales de la trama.

Ahora está lejos de ser la única serie que recibe críticas por adoptar un enfoque solo de anime. Quizás uno de los ejemplos más extremos de esto es “Fullmetal Alchemist”, que terminó con una segunda adaptación de anime, “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”, después de que el original creara su propio final en lugar de esperar a que terminara el manga. No hace falta decir que “Attack on Titan” podría estar jugando con fuego si planea sorprender a sus fans con un final temprano.

Sería una lástima que esta serie termine con un legado de narraciones cuidadosamente elaboradas solo para tener una línea de meta un poco más rápido. Afortunadamente, el anime no ha decepcionado a los fans antes. Vale la pena aferrarse a eso mientras los espectadores sintonizan esta semana y cruzan los dedos de que “Shingeki no Kyojin” solo se detiene temporalmente.