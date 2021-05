Hajime Isayama finalmente ha completado la historia de la Legión de Reconocimiento con el último capítulo de “Shingeki no Kyojin”, poniendo fin a la guerra entre la nación de Marley y los Eldianos que habían aterrorizado al mundo por generaciones con el poder de los titanes. Al final, el protagonista que luchó por ser un héroe terminó convirtiéndose en un genocida por el bien de su gente.

Si bien el anime concluirá su historia a principios del próximo año, MAPPA promete concluir la historia después del final culminante de la primera parte de la cuarta temporada, en la que Eren Jaeger miró a las fuerzas de Marley lideradas por Reiner, también conocido como el Titán Blindado.

Sin embargo, el manga ya ha envuelto la historia de “Attack on Titan”, dando a los fanáticos un final que tiene a muchos seguidores divididos cuando se trata de si finalmente fue satisfactorio o no cuando se trataba de cómo finalmente terminó el viaje de Eren, Armin y Mikasa.

Si bien no hay secuelas o spin-offs en las obras de la serie, “Shingeki no Kyojin” seguramente se discutirá durante años. Aún así, los fans han encontrado algunos buenos motivos para que la franquicia no continúe, manteniendo así el final que su autor ha imaginado luego de más de 11 años de trabajo.

5 RAZONES POR LAS CUALES “SHINGEKI NO KYOJIN” NO DEBERÍA CONTINUAR

1. Eren ha muerto, por lo que no tendría sentido continuar

Eren quiere aprovecharse de la influencia de los Jaegeristas para usar el poder del Titán Fundador (Foto: Crunchyroll)

Eren era el personaje principal, y antagonista final, de la serie, y sería extraño que “Attack on Titan” continuara sin él. Aunque los fanáticos fueron engañados para que pensaran que murió al comienzo del manga después de ser devorado por un Titán, y hubo algunos arcos en los que otros personajes jugaron un papel más importante, pero Eren todavía era parte de la historia de alguna manera.

A muchos lectores no les gustó cómo terminó su arco, ya que finalmente confesó cómo se sentía después de años de fingir no tener emociones. Con el odio que recibió después de un solo capítulo y el papel que jugó a lo largo de toda la serie, puede ser mejor que la historia termine aquí para que los lectores puedan seguir avanzando, tal como lo hizo él

2. Todos los titanes se han ido para siempre

Los titanes que se convirtieron ahora vuelven a ser humanos (Foto: Kodansha)

Como cualquiera puede decir, por el nombre de la serie, que los Titanes son una parte importante de “Attack on Titan”, y si llegaran más capítulos al manga, sería extraño que los Titanes se fueran por completo. Cuando comenzó el Arco del Levantamiento, los Titanes dejaron de ser tan importantes como lo eran antes en la serie, pero aún eran necesarios.

Ahora, no solo todos los titanes han desaparecido, sino que los humanos que podían convertirse en titanes ya ni siquiera pueden usar sus habilidades, haciendo que personajes como Reiner y Armin sean solo humanos, lo que elimina algunas de las cosas que inicialmente intrigaron a los lectores.

3. Pocas cosas podrían ser más grandes que ‘El Retumbar’

El Retumbar de la Tierra arrasa con todo, desde edificios hasta personas (Foto: Kodansha)

El Titán Fundador fue siempre el ser más poderoso de la franquicia desde que nació a través de Ymir Fritz hasta que Eren se convirtió en su heredero. Fue capaz de alterar los recuerdos, controlar a los Eldianos y otros Titanes y, una vez que Eren tomó el control de él, mató al 80% de la humanidad.

Una vez desaparecido, no hay mayor poder y cualquier batalla futura en la serie se sentiría inferior a la que tuvo lugar en los últimos capítulos. Las guerras en el programa ahora tendrían muchas similitudes con las de la vida real, ninguna de las cuales cobró tantas vidas como Eren, por lo que es casi imposible escribir una batalla final más grande.

4. Los spin-offs pocas veces son mejores que las series originales

Los spin-offs de "Shingeki no Kyojin" no han tenido tanta popularidad como el anime original (Foto: Wit Studio)

Es posible que no se anuncie una secuela del manga en el corto plazo, pero ha habido múltiples precuelas y spin-offs. “Before the Fall” fue el más largo de los spin-offs, con 17 volúmenes lanzados de 2013 a 2019. Tuvo lugar décadas antes de la serie principal y siguió a algunas de las primeras aventuras de la Legión de Reconocimiento.

Otros spin-offs, como “No Regrets” y “Lost Girls”, revelaron más sobre los personajes de la serie principal, incluidos Annie y los Ackerman. Aunque los fanáticos disfrutaron de estas historias, no fueron tan buenas como la original, y sería lamentable que algún spin-off futuro no cumpliera con las expectativas de los lectores

5. Hajime Isayama tiene otros planes

Hajime Isayama tiene otros planes luego de "Shingeki no Kyojin", quiere abrir un spa (Foto: Kodanhsa)

Incluso antes de que saliera el capítulo final, Isayama ha declarado que trabajar en otro manga no era su próximo objetivo. En cambio, desea tener su propio spa. Después de todo lo que ha hecho por los fanáticos durante la última década, deben respetar lo que quiere y dejar que la serie termine hasta que quiera continuar con la historia o hasta que otro escritor se haga cargo, al igual que con los spin-offs.