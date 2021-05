Cuando comienza “Shingeki no Kyojin”, no hay duda que Eren Jaeger es el protagonista del anime: cabello puntiagudo, determinación inquebrantable y valiente hasta el final. Impulsado por su objetivo general de eliminar a todos los titanes de la existencia, el heroísmo de Eren ayuda a recuperar el Muro María y desenterrar la verdadera historia de la Isla Paradis.

Pero incluso después de que la humanidad se levantara victoriosa contra los titanes, la cruzada de Eren no termina. Para alcanzar realmente su libertad, el héroe de “Attack on Titan” debe enfrentarse al poderoso Imperio de Marley, que no solo había sido el responsable de que casi toda la Isla Paradis se extinguiera, sino que tenía a otros eldianos bajo su control como esclavos.

Todo esto llevó a Eren por el camino del odio y la venganza para tratar de liberar a su pueblo. Los seguidores del manga vieron como su héroe se convertía poco a poco en un genocida que veía a todos como enemigos, solo para desatar un poder tan destructivo que acabó con el 80% de la población mundial antes de ser detenido por quienes se llamaron anteriormente sus amigos.

Aunque luego se justificó, lo cierto es que sus acciones en “Shingeki no Kyojin” estuvieron basadas en sentimientos negativos. Lo que tal vez muchos olvidaron, es que eso se predijo en el capítulo 6 de la primera temporada del anime, donde se dio indicios de hasta donde podría llegar Eren para cumplir su cometido.

“SHINGEKI NO KYOJIN” PRESAGIÓ SU GIRO MÁS IMPORTANTE EN EL EPISODIO 6 DEL ANIME

Armin iba a ser devorado por un titán, pero fue salvado por Eren (Foto: Crunchyroll)

La profundidad de la oscuridad de Eren sorprendió no solo a sus amigos y camaradas, sino también a los fanáticos de “Shingeki no Kyojin”. Sin embargo, a pesar de lo impactante que ha sido su ética y el giro que dio a la historia, todo estaba claro desde la primera temporada de la serie, al menos para su creador Hajime Isayama y solo pocos fans lo notaron.

En el episodio 6, Armin se tambalea cuando Eren lo salva por poco de convertirse en el almuerzo de Titán, y como resultado, se presume que el propio Eren está muerto al ser devorado en su lugar. Reprendiendo su propio fracaso, Armin se lamenta, “los fuertes devoran a los débiles... es casi como si el mundo nos estuviera haciendo un favor al hacerlo fácil de entender”.

De acuerdo con esta alegre pieza de la filosofía de Armin Arlert, es un hecho inevitable en la vida que los fuertes ejercerán dominio sobre los más débiles. Si esto fuera cierto, cualquiera que gane fuerza en “Attack on Titan” solo la usaría para oprimir y coaccionar, no para lograr justicia e igualdad.

Eren Jaeger convirtiéndose en villano demuestra que Armin estaba en lo cierto. Cuando comienza la temporada 4 de “Attack on Titan”, Eren es cómodamente el personaje más poderoso de la Isla Paradis, cortesía del Titán de Ataque y el Fundador. Eren también es plenamente consciente de su importancia para Paradis y su abrumador apoyo público.

Eren salva a Armin y es aquí donde Armin se da cuenta de algo (Foto: Crunchyroll)

Con tal poder e influencia, Eren decide masacrar a la gente inocente de Marley, recreando cómo los titanes acorazados y colosales devastaron Shiganshina. Después de hacerse más fuerte al devorar al Titán Martillo de Guerra, Eren se vuelve aún más antagonista, lanza su golpe de Paradis y amenaza con destruir el mundo entero si no se somete a su voluntad. Por lo tanto, se confirma la filosofía pesimista de Armin.

La cita de Armin es uno de los primeros momentos de “Attack on Titan” que sugieren que Eren está destinado al mal. Tras el ataque de Shiganshina, un furioso Eren promete acabar con los Titanes a cualquier precio, lo que demuestra su flexibilidad moral justo cuando comienza su viaje. Mientras tanto, el uso de imágenes de aves por parte de la serie martillea la incansable búsqueda de libertad de Eren, y posiblemente presagia la conclusión de su historia.

El destino le confirmó a Armin que los más fuertes siempre subyugarán a los débiles, algo que pasó más adelante con Eren (Foto: Crunchyroll)

La observación de Armin con respecto a la corrupción del poder ciertamente parece profética con el beneficio de la retrospectiva, pero si eso fue intencional por parte de Hajime Isayama, es otro asunto. En una entrevista pasada, Isayama reveló cómo su final original de “Attack on Titan” cambió en respuesta al éxito del manga.

Comparando su plan inicial con una obra de Stephen King, Eren no estaba necesariamente destinado a convertirse en un malo cuando “Shingeki no Kyojin” comenzó, lo que significa que el episodio 6 podría haber llegado demasiado pronto para presagiar el gran giro de la temporada 4. De cualquier forma, es una coincidencia o un inteligente plan para demostrar el increíble trabajo de su creador.