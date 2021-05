“Shingeki no Kyojin” cerró su manga hace algunas semanas, pero el fandom no ha podido alejarse del final. Si bien la mayoría de los fanáticos estaban bien con el capítulo final, hubo otros que se sintieron decepcionados por su versión de Mikasa y Eren que no consiguieron tener la felicidad que tanto anhelaban.

Estos lectores decepcionados esperaban que las páginas adicionales del capítulo 139 aclararan las cosas, pero un nuevo rumor sugiere que eso no sucederá. Hajime Isayama dibujó sin parar por 11 años “Attack on Titan”, y con su anime se convirtió en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos.

La historia de Eren Jaeger, un joven héroe que juró matar a todos los titanes del mundo que mataron a su madre, se terminó convirtiendo en un genocida sin remedio, obligando a casi todos los personajes de “Shingeki no Kyojin” a unirse en un frente común para detenerlo, aunque no evitaron la destrucción del 80% de toda la humanidad.

Lastimosamente, al final Eren confesó que no había otra forma de liberar a los eldianos, y aceptó su muerte a manos de su gran amor, Mikasa. Ahora, los fans están consternados por el verdadero final filtrado del personaje, que la ubica muchos años después de la muerte de Eren con algo que nadie se imaginó.

EL SORPRESIVO FINAL DE MIKASA EN LOS CAPÍTULOS FILTRADOS DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

Mikasa podría tener un destino muy diferente en el último capítulo de la serie (Foto: Crunchyroll)

Para aquellos que se han mantenido al día con el fandom de “Attack on Titan”, sabrán que hay toneladas de supuestos filtradores que difunden información con anticipación. Una de las fuentes más confiables, Zakken, parece haber avisado a los fanáticos de algo que viene en las páginas adicionales del último tomo de la serie. Pero, por supuesto, las palabras no son más que un rumor en este momento.

Según las publicaciones de los internautas en Twitter, parece que las ocho páginas adicionales del capítulo 139 se enfocan en Mikasa, pero no de la manera que los fanáticos querían. El rumor sugiere que el final se modificó para mostrar a una Mikasa mayor que vive con un esposo e hijos. Esta adición le daría permiso a Mikasa para dejar a Eren, que es algo que Armin quería para su amigo.

Según las filtraciones, Mikasa no solo logra seguir adelante, sino que crea una familia (Foto: Twitter)

“Debería poder olvidarse del rompecorazones que amaba y ser feliz al menos. Pero quién sabe, tal vez encuentre a alguien bueno en poco tiempo y se encoja de hombros”, le dijo el chico rubio a Eren mientras estaba en Los Caminos juntos, una confesión que hizo de corazón como su mejor amigo que esperaba que ella fuera feliz.

Por supuesto, Eren no estaba interesado en que Mikasa siguiera adelante, así que parece que la amaba a pesar de sus acciones. Esto muestra que se esperaba que Eren y Mikasa fueran una pareja al final de “Shingeki no Kyojin”, pero eso no pudo funcionar por todo el plan suicida que armó Eren en el manga.

Todo indica que es Jean, pero no hay una confirmación directa de que sea su pareja actual (Foto: Twitter)

El giro genocida de Eren aplastó la esperanza de su final feliz, pero no hay ninguna razón por la que a Mikasa no se le deba permitir seguir adelante. Y si este rumor es correcto, el creador Hajime Isayama le dará la oportunidad de hacer precisamente eso y con nada menos que Jean.

En las páginas filtradas se ve que Mikasa formó una familia con alguien muy parecido a Jean, pero no hay una confirmación directa aún. En otras páginas, se ve que ella sigue visitando la tumba de Eren, pero lo hace incluso con toda su familia y cuando ella ya es una anciana a punto de morir.

De hecho, ese es el final que Hajime Isayama cambió con respecto a Mikasa. Por la sonrisa que muestra, no parece muy feliz de su vida, pero no hay duda que ella al final vive una larga vida ahora que los titanes ya no están en el mundo y continúa su promesa de visitar a Eren hasta el final.