Mientras los fans del anime “Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan” en inglés y “Ataque a los titanes” en español) esperan la segunda parte de la última temporada, tienen la oportunidad de leer el manga Hajime Isayama que llegará a su fin con el capítulo 139, que saldrá a la venta el 9 de abril en las páginas de la revista Bessatsu Shōnen, con una traducción al inglés de Kodansha Publishing y el volumen final debutará el 9 de junio de 2021.

En declaraciones a Comic Natalie, Isayama confirmó que “he estado diciendo durante los últimos ocho años que terminaría [Attack on Titan] en tres años, y finalmente, parece que se completará. Ha tardado mucho en llegar, pero espero que sigan conmigo hasta el final. El equipo editorial nunca me apresuró a terminar la serie, pero me han preguntado continuamente cuándo terminará. Gracias por esperarme. Haré todo lo posible hasta la última página para que se sienta satisfecho con lo que ha leído”.

Pero, ¿qué es lo que debes recordar antes de leer el final del manga de “Attack on Titan”? Esto es todo lo que sucedió en el penúltimo capítulo, según reportó Geekmi.

El enfrentamiento de Eren y Armin en el penúltimo numero del manga de "Shingeki no Kyojin" (Foto: Kodansha)

Después de detener el retumbar gracias a uno bomba que detonó Jean, los soldados vuelven al fuerte Slava para reencontrarse con sus familias, no obstante, la ‘Hallucigenia’ empieza a liberar un gas que convierte a todos en titanes sin consciencia.

Sin poder hacer nada para ayudar al resto, los inmunes salen a detener a Eren que avanza en forma de su versión de Titán Colosal. Con Jean y Connie transformados en titanes sin poderes, Armin lucha contra Eren.

LA ALUCINACIÓN DE MIKASA

En ese momento, Mikasa Ackerman se imagina cómo habría sido su vida al lado de Eren, si le hubiera confesado su amor y él hubiera correspondido sus sentimientos. Ella ve una realidad alterna en la que escapan juntos para disfrutar de los últimos cuatro años de vida de Eren.

Finalmente en ese número de “Shingeki no Kyojin”, Mikasa vuelve en sí y sabe exactamente lo que tiene que hacer, así que decapita al menor de los Jaeger, y le da su primer y último beso antes de decirle: “Hasta luego, Eren”.