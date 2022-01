En el anterior episodio de la segunda parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, Colt le ruega a Zeke que no use su grito, ya que Falco se convertirá en un Titán, pero el portador del Titán Bestia no lo escucha y sigue con sus planes.

Mientras tanto, los soldados y los titanes se enfrentan en la batalla mientras Eren lucha por ponerse en contacto con su hermano. No obstante, durante la batalla Gaby logra herir gravemente a Eren y Zeke se queda con la cabeza de su hermano en sus manos.

Sin embargo, en el último minuto, los hermanos logran entablar el vinculo y Eren despierta en los Caminos, donde encuentra a Zeke encadenado. Al verlo en ese estado, Eren revela que no esta de acuerdo con el Plan eutanasia, así que su hermano confiesa que también esconde algo: no es un prisionero. ¿Qué pasará en el próximo episodio de “Attack on Titan”?

Zeke llegó a los Caminos sin que le afectaran los recuerdos del primer rey (Foto: Attack on Titan/ MAPPA Studio)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN” 4 PARTE 2 – CAPÍTULO 4?

El cuarto capítulo de la segunda parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará este domingo 30 de enero en Japón a través de NHK y en América Latina, de manera online, a través la plataforma Crunchyroll.

La plataforma streaming confirmó que los nuevos episodios tendrán su audio en japonés con subtítulos en español, pero solo para los usuarios Premium, es decir, el resto deberá esperar una semana para ver cada capítulo.

HORARIO DE “SHINGEKI NO KYOJIN” POR PAÍS

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3:45 pm.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:45 pm.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:45 pm.

España: 9:45 pm.

Eren y Zeke volverán al día del ataque en Shiganshina, por eso aparecen los pequeños Army y Eren (Foto: Shingeki no Kyojin/ MAPPA Studio)

¿QUÉ PASARÁ EN “ATTACK ON TITAN” 4x20?

De acuerdo con la sinopsis de ‘Memories of the Future’ (4x20), cuarto episodio de la segunda parte de la cuarta temporada de “Attack on Titan”, el hermano menor rechazó a su hermano mayor, pero este no lo abandonó. Finalmente, Eren y Zeke conocerán la verdad.

Por lo visto en el avance del próximo episodio de “Shingeki no Kyojin”, las conciencias de los hermanos Jaeger volverán a algunos momentos específicos de sus vidas gracias a las memorias de Grisha. Uno de ellos, el ataque de los titanes de Marley a Shiganshina.

Además, aparece Frieda Reiss, la última portadora del Titán Fundador de la familia real, así que probablemente los hermanos verán lo que sucedió el día que Grisha los atacó y robó sus poderes.