El volumen final de la popular serie de manga “Shingeki no Kyojin” salió a la venta en Japón el miércoles 9 de junio, cerrando así un ciclo de más de 11 años de publicaciones constantes. “Attack on Titan”, creado por Hajime Isayama, representa su protagonista Eren y compañeros de lucha peleando contra gigantes devoradores de hombres por la supervivencia de la humanidad.

El lanzamiento del Volumen 34 se produjo después de que la revista Bessatsu Shonen Magazine publicara el manga final de “Shingeki no Kyojin” en abril, terminando el trabajo de su autor que duró 11 años y 7 meses. Tan pronto como abrió una librería en el distrito de Shibuya de Tokio a las 10 de la mañana, se vio a muchas personas tomando copias del volumen final.

El editor Kodansha dijo que la serie se ha publicado en 21 países y regiones. Se han vendido más de 100 millones de copias, incluidas las versiones electrónicas, en todo el mundo. La serie también se convertirá en una película de acción real en Hollywood, y actualmente los fans esperan la segunda parte del anime que terminará la historia de Eren, supuestamente, igual al manga.

Aún así, lo que no se espera que se adapte son la última página que muestra el Volumen 34 de “Shingeki no Kyojin”, una de la que no se había hablado antes y que muestra un universo alternativo donde Eren aparece vivo. ¿Acaso Isayama estará preparando una secuela con el mismo protagonista? Esto es lo que sabemos.

TODO SOBRE EL UNIVERSO ALTERNATIVO DE “SHINGEKI NO KYOJIN” QUE REVELÓ ISAYAMA

Esto es lo que se sabe del universo paralelo que Isayama mostró en una viñeta (Foto: Crunchyroll)

Kodansha reveló los detalles del lanzamiento del volumen final del manga de “Attack on Titan”, Volumen 34, el 9 de junio de 2021, en Japón. El volumen incluyó ocho páginas adicionales y dos ediciones limitadas diferentes, cada una con un folleto especial que contiene un nombre diferente que muestran algunos borradores de Isayama de su obra original.

Sin embargo, el Volumen 34 también incluyó un ejemplar del 9 de junio del Asahi Shimbun, un periódico local de Japón. El Asahi Shimbun es uno de los cuatro periódicos más grandes de Japón que fue fundado en 1879, siendo también es uno de los periódicos más antiguos de Japón y Asia.

Eren sabía que Mikasa tendría que matarlo y al final aceptó su muerte (Foto: Kodansha)

¿Por qué lo incluyó? Porque Hajime Isayama dibujó una viñeta extra que no es parte de la historia canon, pero presenta una curiosa historia con su protagonista. Asahi Shimbun incluyó un anuncio especial elaborado por Isayama. El anuncio es una historia de broma que presenta a Eren como un protagonista de un Isekai, teletransportado al Japón moderno.

Aunque no está traducido a otros idiomas, la viñeta muestra como Eren aparece de pronto en el medio de una acera, confundido y mostrando como los demás transeúntes también se sorprenden de lo que está pasando. Al parecer, una especie de monstruo ataca a alguien, pero Eren se transforma en Titán y salva el día.

Eren es protagonista de un nuevo Isekai, pero no es una secuela y solo una broma de Haijme Isayama (Foto: Asahi Shimbun)

Un Isekai es un subgénero de fantasía relativamente popular, un concepto en el que un protagonista del mundo real viaja a un mundo más fantástico. Originalmente salido de novelas ligeras, ha habido una docena de variantes de adaptación al manga, convirtiéndose eventualmente en series animadas que han tenido mucha aceptación entre los fans del anime de todo el globo.

Ahora, la viñeta extra de Isayama sugiere que ahora Eren es el protagonista de un Isekai, trasladándose de su “mundo real” a nuestro mundo, que vendría a ser su “mundo de fantasía”. Como era de esperarse, esto no se trata de una secuela ni mucho menos, es solamente una broma para despedir de una vez por todas a su personaje.