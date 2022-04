Aunque el episodio 87 de “Shingeki no Kyojin”, también conocida como “Attack on Titan”, marcó el final de la segunda parte de la cuarta y última temporada, realmente no es el final del anime basado en una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Hajime Isayama, ya que contará con una tercera parte.

Los rumores de más episodios veían circulando desde hace algún tiempo, sobre todo porque de acuerdo con el material original aún hay historia por contar, pero la producción de Mappa no lo confirmó hasta el 3 de abril.

El anuncio fue acompañado de un video que muestra a Mikasa, Armin, Levi, Hange, Jean, Connie, Reiner, Annie, Gabi y Falco, quienes se encuentran encima de una huella de titán. Entonces, ¿qué se sabe sobre los últimos episodios de “Shingeki no Kyojin”?

¿QUÉ PASARÁ EN LA PARTE 3 DE “SHINGEKI NO KYOJIN” 4?

La segunda parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” termia con la llegada del Retumbar a Marley. Aunque los ciudadanos prepararon un cordón de seguridad con barcos para detener al enemigo, sus esfuerzos fueron inútiles.

El Titán de Ataque seguido de los titanes de las murallas empezaron la destrucción en Marley, ya que el objetivo de Eren es destruir todo y a todos para que los eldianos se conviertan en dueños y amos del planeta. ¿Qué pasará en los próximos capítulos? ¿El anime tendrá un final distinto al del manga?

Hasta el momento, la historia se quedó en el capítulo 130 del manga, lo que equivale al último capítulo del volumen 32 del cómic original, por lo tanto, en los nueve episodios siguientes, ¿triunfará Eren o la resistencia formada por Mikasa, Armin y el resto de personajes lograrán detenerlo?

TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN” 4 PARTE 3

La tercera parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” aún no cuenta con tráiler oficial.

PERSONAJES DE “SHINGEKI NO KYOJIN” 4 PARTE 3

Eren Jaeger

Mikasa Ackerman

Armin Arlert

Reiner Braun

Annie Leonhart

Jean Kirschtein

Connie Springer

Levi

Hange Zoë

Zeke Jaeger

Gabi Braun

Falco

Colt

Pieck Finger

Porco Galliard

Yelena

Nikolo

Floch

Pixie

Levi Ackerman y Ramzi, un niño ladrón a cuyo alrededor gira una de las tramas más enternecedoras del episodio (Foto: MAPPA Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “SHINGEKI NO KYOJIN” 4 PARTE 3?

La tercera parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará en algún momento de 2023 en Japón por medio de NHK y en América Latina, de manera online, a través de la plataforma Crunchyroll.