Regina King, ganadora del Premio Oscar, da vida a Shirley Chisholm en la serie biográfica de Netflix, que se estrenará el 22 de marzo de 2024. En la cinta escrita y dirigida por John Ridley (Ganador del Oscar por su guión de “12 años de esclavitud”), tras convertirse en la primera congresista negra de Estados Unidos, la pionera política lleva adelante una transgresora campaña presidencial en las elecciones de 1972. A continuación, te comparto más detalles sobre la inspiradora historia de Chisholm, entre ellos la lista de actores y personajes.

La película que tiene una duración 118 minutos tiene a Regina King, Anika McLaren, Elizabeth Haggard y John Ridley como productores. Mientras que Lance Reddick, Lucas Hedges, Brian Stokes Mitchell, Christina Jackson, Michael Cherrie, Dorian Crossmond Missick, Amirah Vann, W. Earl Brown, Brad James, André Holland y Terrence Howard completan el elenco. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SHIRLEY”

1. Regina King como Shirley Chisholm

Regina King, nombrada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2019 y recordada por películas como “Legally Blonde 2: Red, White & Blonde”, “Year of the Dog” y “If Beale Street Could Talk”, asume el rol de Shirley Chisholm, una política, educadora y escritora estadounidense que en 1982, fue elegida para formar parte del National Women’s Hall of Fame y en 2015, el presidente Barack Obama le concedió de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad.

Regina King como Shirley Chisholm en la película biográfica "Shirley" (Foto: Netflix)

2. Lance Reddick como Wesley McDonald ‘Mac’ Holder

Lance Reddick, que apareció en “The Way of War”, “White House Down”, “The Guest”, “Little Woods”, “One Night in Miami”, “Angel Has Fallen”, “Godzilla vs. Kong” y las cuatro películas de “John Wick”, interpreta a Wesley McDonald ‘Mac’ Holder en “Shirley”.

Arthur Hardwick Jr. (Terrence Howard) en una reunión con Wesley McDonald ‘Mac’ Holder (Lance Reddick) en la película biográfica "Shirley" (Foto: Netflix)

3. Terrence Howard como Arthur Hardwick Jr.

Terrence Howard, nominado a un premio Oscar por su actuación en “Hustle & Flow” y conocido por participar en “Iron Man”, “Fighting”, “On the Road”, “Prisoners”, “Dead Man Down”, “St. Vincent” y “Gully”, interpreta a Arthur Hardwick Jr., un destacado líder cívico y empresarial.

Terrence Howard interpreta a Arthur Hardwick Jr., líder cívico, en la película biográfica "Shirley" (Foto: Netflix)

4. Lucas Hedges como Robert Gottlieb

Lucas Hedges, conocido por sus papeles en películas como “Moonrise Kingdom”, “Kill the Messenger”, “Lady Bird”, “Tres anuncios en las afueras” y “Manchester frente al mar”, da vida a Robert Gottlieb en la nueva película de Netflix.

Shirley Chisholm (Regina King ) acompañada de Robert Gottlieb (Lucas Hedges) en la película biográfica "Shirley" (Foto: Netflix)

5. Brian Stokes Mitchell como Stanley Townsend

Brian Stokes Mitchell, que apareció en películas como “Ghost Dad”, “The Prince of Egypt”, “Call Me”, “Ruby’s Bucket of Blood”, “One Last Thing”, “Jumping the Broom”, “Mapplethorpe” y “Tick, Tick... Boom!, es el encargado de interpretar a Stanley Townsend.

Brian Stokes Mitchell como Stanley Townsend y Lance Reddick como Wesley McDonald ‘Mac’ Holder en la película biográfica "Shirley" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Shirley”:

Christina Jackson como Barbara Lee

Michael Cherrie como Conrad Chisholm

André Holland como Walter Fauntroy

Dorian Missick como Ron Dellums

Amirah Vann como Diahann Carroll

W. Earl Brown como George Wallace

Brad James como Huey P. Newton

Reina King como Muriel St. Hill

¿DE QUÉ TRATA “SHIRLEY”?

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “‘Shirley’ es el retrato íntimo del ícono de innovación política Shirley Chisholm, la primera congresista negra y la primera mujer negra en postularse a la presidencia de EE. UU, y muestra también el costo personal de sus logros. Basada en extensas conversaciones en exclusiva con familiares, amigos y personas que la conocieron, esta película narra la histórica campaña presidencial de Chisholm”.

¿CÓMO VER “SHIRLEY”?

“Shirley” se estrenará en Netflix el viernes 22 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película biográfica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.