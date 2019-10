Shirley Cherres participó en la última edición de El valor de la verdad. Pese a que todo parecía marchar muy bien, la exporrista perdió lo que había conseguido hasta ese momento, fue así como en la pregunta número 15, el polígrafo detectó que estaba mintiendo.

Para sorpresas de muchos, incluso del propio conductor Beto Ortiz, la polémica participante ya no pudo continuar en el programa, donde reveló que tuvo ‘choques y fugas’ con personajes como Nicola Porcella y Reimond Manco, a quienes dio una calificación del 1 al 20. Al ex chico reality le puso una nota de 8, mientras que al futbolista un 15.

Incluso contó que estuvo con el excongresista Salvador Heresi. También habló de la amistad muy cercana que tuvo con el seleccionado nacional Jefferson Farfán, entre otros. Sin embargo, la persona que marcó la vida de Shirley Cherres fue el futbolista mexicano Mauro Lainez con quien vivió una relación intensa, primero vía web y luego personalmente por unos días.

Pero ¿cuál fue la interrogante que uno de sus acompañantes impidió que responda? A continuación, te lo contamos.

LA PREGUNTA QUE NO CONTESTÓ

Contrario a lo que muchos piensan, la interrogante que no pudo contestar porque apretaron el botón rojo fue una de las cinco primeras. Se trataba del número 4 en la que le preguntaron: ¿Tuviste un choque y fuga con ‘Chiquito’ Flores?

Como es política del programa se tuvo que reemplazar por una que el conductor tenía en su saco y fue: ¿Ha sido el futbolista Mauro Laínez tu primer cibernovio?, a lo que la exporrista contestó que sí, siendo validada por el polígrafo.

¿POR QUÉ LE PREGUNTARON POR ‘CHIQUITO’ FLORES?

La interrogante relacionada al futbolista Juan ‘Chiquito’ Flores se habría lanzado debido a que el jugador dijo también en El valor de la verdad que tuvo un romance con Shirley Cherres en el año 2001, a quien conoció en una discoteca.

“Una vez viajó a Ica para visitarme y me llevó un peluche de un mono negro, como regalo. No pude recibirla por mucho tiempo porque estaba concentrado, se molestó y se fue sin darme el regalo”, indicó durante su participación el arquero.

Tras lo dicho por Flores, la entonces porrista negó todo. “Él dice que ha estado conmigo, que hemos tenido una relación de tres meses. Yo jamás he estado con él. Hemos sido amigos, porque no puedo negar la amistad, pero qué hace yendo a todos los programas hablando de mí. Un caballero, para empezar, no debe decir ‘yo estuve con fulanita’, más sabiendo que te niega, que nunca fuiste importante en la vida de esa persona (…). Creo que debo haber sido el amor de su vida”.

A pesar de que aseguró no haber tenido nada con el futbolista, nunca se podrá corroborar su palabra porque uno de sus amigos evitó que contestara.

Shirley Cherres contó todo sobre sus amoríos con personajes de la farándula local, jugadores y hasta políticos. (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

1. ¿Tuviste un choque y fuga con Nicola Porcella?

Respuesta Sí (Verdad)

2. ¿Tuviste un choque y fuga con Reimond Manco?

Respuesta Sí (Verdad)

3. ¿Fue Jefferson Farfán tu amigo con derechos?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Tuviste un choque y fuga con ‘Chiquito’ Flores?

Tocan el botón

Pregunta de repuesto: ¿Ha sido el futbolista Mauro Laínez tu primer cibernovio?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Tuviste un romance con el ‘Puma’ Carranza?

Respuesta: No (Verdad

6. ¿Secuestraste al ‘Puma’ Carranza en tu departamento de Miraflores?

Respuesta: No (Verdad)

7. ¿Tuviste un choque y figa con el congresista Salvador Heresi?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Tuviste un affaire con Roberto Martínez?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Se hizo pasar Roberto Martínez como empresario para llegar a ti?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Te consideras inexperta en el amor?

Respuesta: No (Verdad)

11. ¿Tuviste un affaire con Miguel, la actual pareja de Janet Barboza?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Alquiló el futbolista Mauro Lainez una habitación para ti en el Sheraton?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Viste al ‘Oreja’ Flores en la recepción del hotel Sheraton?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Entraste en shock al enterarte que estuviste con un hombre casado?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Ha sido Mauro Lainez tu amante más ardiente?

Respuesta: Sí (Falsa)