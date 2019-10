La exporrista Shirley Cherres participó en El valor de la verdad, donde no pudo llevarse los 50 mil soles que ofrece el programa a quienes respondan con veracidad hasta la pregunta 21.

La polémica participante se quedó en la interrogante número 15 y perdió todo lo que había ganado hasta ese momento.

Ella contó los ‘choque y fuga’ que tuvo con personajes como Nicola Porcella y Reimond Manco, a quienes dio una calificación del 1 al 20. Al ex chico reality le puso una nota de 8, mientras que al futbolista un 15.

Incluso narró que estuvo con el excongresista Salvador Heresi. También habló de la amistad muy cercana que tuvo con el seleccionado nacional Jefferson Farfán, entre otros personajes locales.

Sin embargo, la persona que marcó la vida de Shirley Cherres fue el futbolista mexicano Mauro Lainez con quien vivió una relación intensa, primero vía web y luego personalmente por unos días.

A continuación, recopilamos las preguntas más polémicas que contestó.

¿Tuviste un choque y fuga con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo lo conocí cuando no era tan famoso y jugaba por el Sport Boys (…). Después de conversar varias veces, salimos a la playa; en una de esas salidas empezamos a tomar. Era de madrugada, tragos van y tragos vienen, y pasó lo que tenía que pasar. Era una de las fantasías de ambos: los besos, las caricias, nos fuimos quitando la ropa el uno al otro y tuvimos relaciones en el auto (…). Del 1 al 20, le pongo 8 porque él era bien delgado en ese entonces. No guardo un recuerdo de ‘guau’ o ‘qué tal hombre’”

¿Fue Jefferson Farfán tu amigo con derechos? Respuesta: Sí (Verdad)

“Con Jefferson éramos muy amigos antes que se vaya a Holanda. Fue una amistad muy bonita y una de las cosas que me gustó de él era perseverante. Fuimos amigos en un primer momento, estuvimos porque era tal la confianza que nos teníamos y como yo estaba sola y él se encontraba lleno de problemas, pasó. Él iba a mi departamento. Besa muy bien, es un chocolatito bien rico. No habremos visto entre 10 a 15 veces”.

¿Tuviste un choque y fuga con el congresista Salvador Heresi? Respuesta: Sí (Verdad)

“También lo conocí por Facebook. Se presentó y me invitó a almorzar diciéndome que me merecía eso y mucho más. Después de conversar un mes, me mandó a recoger para ir a su departamento, pero cuando entré a su cocina me percaté que había pedido delivery, pero le seguí el juego y le dije que tenía buena mano. Tomamos como tres botellas de vino blanco para relajarnos. Como había la atracción, nos besamos y al gustarme sus besos, seguimos (…). Le pregunté muchas cosas sobre política porque mi primer enamorado fue el alcalde Luis Bueno”.

¿Alquiló el futbolista Mauro Lainez una habitación para ti en el Sheraton? Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue el 11 de agosto de este año. Me dijo que vaya al hotel, pero que no haga notar mi presencia. Ni bien llego, la recepcionista me llama por mi nombre y me dice que Lainez me estaba esperando, me dio mucha vergüenza porque era la primera vez que buscaba a alguien en un hotel, fue una de las locuras más granes que hice por alguien. Cuando él se va a México me dice que esperaba que esto funcione. Fueron los 14 días más felices porque me hizo sentir muy especial. Hablar de él me da mucha alegría, viví muchas cosas maravillosas. Él era guapo, atractivo y todo lo hacía perfecto, el pequeño defecto es que no era soltero”.

¿Entraste en shock al enterarte que estuviste con un hombre casado? Respuesta: Sí (Verdad)

“Cuando me entrevistan me hablan de Edison Flores [sobre un supuesto romance], a lo que les respondo que no porque era un hombre comprometido; entonces les dije que yo estaba en el hotel por Mauro Lainez, pero como no era conocido investigaron todo y me enteré quién realmente era en un programa. Llamé a mi amiga y se le conté (…). Me chocó bastante porque lo idealicé. Se había casado en diciembre y tenía una criaturita de tres meses. Me dije: ¿qué pasó?, ¿con quién estuve?, ¿tanta mentira con qué fin? Cuando le reclamo, lo que hizo fue bloquearme, algo que hace un cobarde.

