CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por André van Duren a partir de un guion de Elisabeth Lodeizen, Paul Jan Nielissen y Duren, “Siempre fiel” (“Faithfully Yours” en su idioma original) es su película de Países Bajos que se estrenó en los cines locales en diciembre de 2022 y está disponible en Netflix desde el 17 de mayo de 2023.

El thriller neerlandés narra la historia de la jueza Bodil Backer (Bracha van Doesburgh) y su mejor amiga Isabel Luijten (Elise Schaap), quienes se cubren las espaldas mutuamente para escabullirse y vivir aventuras secretas, pero su elaborada red de mentiras se viene abajo cuando una de ellas desaparece.

Tras despedirse de su respectivos esposos y llegar en tren a Ostende, la ciudad en la costa belga, las protagonistas de “Siempre fiel” toman caminos separados. Mientras Isabel se registra en un hotel y se va de fiesta, la jueza se queda en la casa que le heredó una tía y asiste a una conferencia.

Bodil Backer viajando con su mejor amiga Isabel en la película "Siempre fiel" (Foto: Millstreet Films)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SIEMPRE FIEL”?

Para evitar que su esposo Luuk (Gijs Naber) la rastree a través del localizador que instaló en su teléfono, Isabel le entrega su smartphone a su mejor amiga, quien se encarga de enviar mensajes y fotos para que el escritor no sospeche nada. Bodil hace lo mismo con su marido Milan (Nasrdin Dchar) y tiene una aventura con el conferencista Michael Samuels (Matteo Simoni).

Al día siguiente, Luuk llama a su esposa para informarle que se lastimó el pie y que necesita que vuelva a Holanda, Bodil toma la llamada, asegura que su amiga está en la ducha y promete darle el mensaje. La jueza se comunica con Isabel, quien pasará a su casa antes de ir a la estación de trenes.

Mientras su amiga viene por su teléfono, Bodil va a la playa con Michael. Luego de aclararle al conferencista que su relación es algo pasajero, la jueza regresa a su casa y se encuentra con una escena aterradora: en la entrada están las maletas de Isabel y el suelo está lleno de sangre.

Por supuesto, llama a la policía, pero no puede brindar la información completa debido a sus secretos. Cuando aparece el teléfono de Isabel con una fotografía de su cadáver la investigación a cargo de Ann van Passel (Sofie Decleir) cambia de rumbo y Bodil se convierte en sospechosa, así que no tiene más opción que decir la verdad, al menos una parte.

Luuk, quien llega a Ostende con Milan, se niega a escuchar la versión de Bodil y la culpa de todo. La situación se complica cuando Michael Samuels niega conocerla ante la policía, aunque su intención era no revelar su aventura, la hace ver como sospechosa. Además, las imágenes del hotel muestran que Yara Backer (Hannah Hoekstra) pasó la noche con Isabel.

Tras ser liberada, Yara busca a su hermana para despedirse, antes de irse le entrega un taser y sugiere que tal vez el objetivo no era Isabel si no la jueza. La protagonista de “Siempre fiel” no cree esa posibilidad hasta que descubre que su esposo instaló una cámara en esa casa, es decir, sabe sobre su engaño.

Bodil Backer empieza a sospechar de su esposo en la película "Siempre fiel" (Foto: Millstreet Films)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SIEMPRE FIEL”?

¿Quién miente y quién es el verdadero asesino?

Desesperada, Bodil recurre a la policía, pero cuando revisan la computadora de Milan no encuentran nada. Después de tantos testimonios diferentes, Ann van Passel no cree en la jueza y le pide que se marche. Sin saber a dónde ir, ella va al departamento de Michael Samuels, pero empieza a sospechar que está involucrado en la muerte de su amiga, así que se marcha.

Aunque vuelve con Milan, ya no confía en él, por eso no toma las pastillas que le receta. Cuando se queda sola trata de escapar, pero grita al ver que Luuk está en el suelo. Milan aparece justo a tiempo y ayuda a su amigo a escupir las píldoras que ingirió, pero insiste en no solicitar una ambulancia.

Bodil sospecha que su esposo aprovechó su condición de médico para provocar la muerte de su amigo, así que los inmoviliza con el taster y lo amarra antes de que despierte. Mientras busca su teléfono para llamar a la policía, se da cuenta que el verdadero culpable es Luuk, quien se despierta y trata de asesinarla.

La jueza escapa al mar, donde logra ocultarse y ahogar a Luuk, quien contrató a un sicario para deshacerse de Bodil, pero debido a un error asesinaron a su esposa, por eso, trataba de suicidarse con las pastillas. Cuando la policía aparece confirma la información y cierra el caso.

Sin embargo, esa no es toda la verdad. “Siempre fiel” termina con Bodil buscando a su hermana en el aeropuerto privado y descubriendo que Isabel no está muerta. La mejor amiga de la jueza descubrió el plan de Luuk y aprovechó la oportunidad para fingir su asesinato, librarse de su esposo y empezar una nueva vida con Yara. Bodil las deja partir y busca a Michael.