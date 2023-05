A través de redes sociales, el nombre de Sienna Weir se hizo tendencia, esto debido a la trágica muerte de la modelo australiana, finalista del certamen Miss Universo Australia 2022.

Los encargados de confirmar el fallecimiento de la celeb fuero los propios familiares de la modelo, que emitieron un comunicado de prensa en el que explicaban los motivos de su fallecimiento, ocurrido el pasado 2 de abril en Sidney, capital del país.

Debido a esto, millones de usuarios se preguntaron qué ocurrió con “Gremlin”, como la llamaban de manera cariñosa sus amigos y familiares.

La modelo se graduó en literatura y psicología en la Universidad de Sydney (Foto: Sienna Weir / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ SIENNA WEIR?

De acuerdo con un pronunciamiento emitido por la familia de la modelo, Sienna falleció debido a un accidente ocurrido el 2 de abril, a pocos kilómetros de Sidney, durante una práctica de equitación a la que asistió.

Pese a ser trasladada de urgencia al hospital Westmead, donde recibió cuidados médicos y fue conectada a un soporte vital, pero no sería suficiente, falleciendo dos días después, el 4 de abril.

El accidente ocurrió durante una práctica de equitación en el Windsor Polo Grounds, un espacio que se dedica al deporte de los caballos y jinetes ubicado en las afueras de Sydney.

La modelo tenía más de 20 años dedicándose a la equitación, un deporte del que se volvió fanática desde que tenía 3 años y que presumía en sus redes sociales con varias fotografías al lado de caballos o practicando la disciplina

“Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión pero he estado montando a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin hacerlo”, destacó en una conversación en Gold Coast Magazine en septiembre de 2022.

Con un entrenamiento de tres días a la semana, la modelo de 23 años participaba en competencias en el país y era fanática declarada de la equitación.

Pese a su corta edad, la modelo consiguió ser finalista de Miss Australia (Foto: Sienna Weir / Instagram)

EL FUTURO DE SIENNA WEIR

En algún momento, y en sus redes sociales, la australiana indicó que tenía entre sus planes el mudarse a Reino Unido para desarrollar su carrera, además de pasar más tiempo con su familia, la cual vive en el país europeo por varios años.

Del mismo modo, cuatro meses antes, Sienna había finalizado sus estudios superiores en la Universidad de Sydney, graduándose en literatura y psicología.

A esto se le suma que, tras su participación en Miss Australia 2022, certamente en el que fue finalista, la rubia no renunció a su rol como modelo, pues siguió ligada a la agencia de talentos Scoop Management.