Este viernes 14 de abril de 2023, Netflix estrenará a nivel mundial “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die”,la flamante secuela de la serie producida en la plataforma de streaming. Si bien es una apuesta interesante para todos los seriéfilos y amantes de la ficción británica, vale preguntarse lo siguiente: ¿se animarán los directores a una segunda entrega en un futuro no muy lejano?

Luego de cinco temporadas y 46 episodios producidos por Netflix, “The Last Kingdom” oficializó el fin de su serie, pero no su presencia en la gigante del streaming. Y es que la historia de Uhtred de Bebbanburg seguirá su curso en “Seven Kings Must Die” (por su traducción “Siete reyes deben morir”), la cual es dirigida por Edward Bazalgette y escrita por Martha Hillier.

De esta forma, la ficción basada en la obra de Bernard Cornwell será adaptada al formato de película, dando lugar a más sucesos luego de la muerte del rey Eduardo y todo lo acontecido en la quinta temporada.

“THE LAST KINGDOM: SEVEN KINGS MUST DIE”, LA SECUELA DE LA SERIE DE NETFLIX

Luego del final de la historia inglesa de Netflix, la paz parece esfumarse en un abrir y cerrar de ojos tras el deceso del rey Eduardo, acontecimiento que termina por exacerbar los ánimos de conquista de los invasores y herederos a la hora de buscar la corona británica.

Es así que Uhtred debe llevar a cabo otra aventura junto a sus camaradas y aliados para frenar el deseo imperialista de sus enemigos y seguir manteniendo unida a toda Inglaterra pese a los conflictos que se avecinan.

Asimismo, la cinta contará con un gran elenco actoral compuesto por Nick Wittman, Ewan Horrocks, Ross Anderson, Tom Christian, Laurie Davidson, James Northcote, Rod Hallett, Harry Gilby, Ingrid García Jonsson, Arnas Fedaravicius, Elaine Cassidy, Mark Rowley y Alexander Dreymon.

¿HABRÁ UNA SEGUNDA PELÍCULA DE “THE LAST KINGDOM”?

Como bien sabemos, las cintas toman como punto de referencia lo escrito en Saxon Stories, una saga de libros escrita por Bernard Cornwell que tuvo gran popularidad desde mediados de los 2000.

Haciendo los cálculos, existen 13 entregas literarias, y en teoría, la película debería cubrir las últimas tres , según informa Screen Rant.

En teoría, la historia de la serie británica tendría que tener su final en esta última entrega , por lo que se descartaría por completo unas futuras producciones que narren más lo escrito por Cornwell en sus libros.

Tales especulaciones tendrían mucho sentido, pues, si nos ceñimos a otras obras literarias que se convirtieron en grandes éxitos como “Harry Potter”, basta con ver que todo nace a partir de lo escrito por J. K. Rowling.

¿Se animará Bernard Cornwell a escribir futuras secuelas a sus 79 años? Pues, quien sabe, todo queda en manos del autor original de “Saxon Stories”. ¿Te gustaría más secuelas de “The Last Kingdom”?

¿CÓMO VER “SIETE REYES DEBEN MORIR”?

“Siete reyes deben morir” se estrena en Netflix el 14 de abril de 2023, en ese sentido, para ver la continuación de “The Last Kingdom” basta con tener la suscripción activa de la popular plataforma de streaming.

