Signos del zodiaco del día jueves 4 de julio: ¿qué decían los astros de ti hace un año?

Signos del zodiaco del hoy día jueves 4 de julio | Ha pasado un año y a lo largo de este tiempo hemos logrado muchas cosas y aprendido de nuestras experiencias diarias; sin embargo, ¿recuerdas lo que te deparaban las estrellas en el amor y el trabajo hace 365 días? A continuación, te compartimos las predicciones el 4 de julio de 2018 para que rememores lo que los astros te deparaban en el trabajo y amor.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: suspicacias; no acepta sugerencias. Controle sus impulsos o se frustrarán los negocios. Amor: surgen recelos porque ve fantasmas donde no los hay. Vea las cosas tal como son.



TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: nuevo mercado a conquistar. Con perseverancia logrará controlar un nuevo negocio. Amor: aceptación y humildad, será lo que mejorará la relación que atraviesa una crisis.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento preparatorio. Surgirá viaje de negocios y usted será el primer convocado. Amor: la certeza le alivia cierta inquietud. Relájese y disfrute un encuentro fortuito.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: pide ideas pero lo que llega no le convence. Conviene no irritarse o malogrará negocios. Amor: exigirá más de lo que el otro puede dar. El capricho no será la mejor actitud.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: indisciplina, dispersión. Debe apoyarse en sus compañeros incondicionales. Todo mejorará. Amor: creerá que el otro no cumple sus exagerados requisitos. Trátelo con humildad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus habilidades estarán al máximo. Surge un escenario económico impensado hasta ahora. Amor: las rencillas se disipan y permiten que la seducción beneficie a la intimidad.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: autoestima alta. Trata las ideas de los otros como aportes, no como barreras. Éxito. Amor: dará rodeos pero llega el momento de poner final a una situación insoportable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se excede y no mide las consecuencias. Cuidado o espantará a un asociado. Amor: su pareja comete errores y surge confusión que cuesta disimular; controle su enojo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: energía arrasadora. Marcha segura hacia nuevos logros. Resuelve asuntos pendientes. Amor: un oportuno cambio de imagen atraerá a alguien por el que tiene expectativas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una sociedad se divide. Necesidad de una decisión. Las ganancias crecen. Amor: confundirá el deseo y el deber. Disfrute más viviendo los momentos con ternura.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: le hacen requerimientos y los satisface. Las operaciones exitosas se sucederán. Amor: pecará de inflexible. Todo estará bien pero no escucha lo realmente importante.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y noticias: obtiene logros que le quitan el sueño a personas maliciosas. Favorable para hacerse oír. Amor: intimidad y erotismo se convertirán en algo casi sagrado. Armonía plena.