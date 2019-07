Signos del zodiaco del día miércoles 17 de julio: ¿qué decían los astros de ti hace un año?

Signos del zodiaco del hoy día miércoles 17 de julio | Ha pasado un año y a lo largo de este tiempo hemos logrado muchas cosas y aprendido de nuestras experiencias diarias; sin embargo, ¿recuerdas lo que te deparaban las estrellas en el amor y el trabajo hace 365 días? A continuación, te compartimos las predicciones el 17 de julio de 2018 para que rememores lo que los astros te deparaban en el trabajo y amor.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su impulsividad impide las soluciones prácticas. En ciertos temas, conviene reflexionar. Amor: día propicio para iniciar un romance o reconciliarse y hacer las paces con su pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: inicia una etapa que facilita aquellos proyectos que aseguran ganancias. Éxito resonante. Amor: un planteo insólito de su pareja le alterará los nervios. Actúe con gran paciencia.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su decisión afianza la estabilidad y supera el desafío de concentrarse en una sola cosa. Amor: está distante pero su pareja le encenderá el corazón con un gesto sutil pero decidido.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus críticas y advertencias no serán bien recibidas. Valore el trabajo de los demás. Amor: hablar de compromiso no implica matrimonio. Tenga calma, no cambie de tema.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocio: atención, se insinúan operaciones de alto riesgo. Conviene consultar a gente de su confianza. Amor: duras palabras lastimarán su orgullo. Abra su corazón y será reconfortado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: día propicio para iniciar un trabajo nuevo o hacer cambios drásticos en el negocio. Amor: su pareja hará del hogar un refugio cálido y placentero. Colabore para que siga así.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: dudosa propuesta laboral posee algo positivo que le atrae. Asegúrese de las ventajas. Amor: discute porque no acepta a su pareja tal cual es; recuerde que no debe ser su reflejo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resuelve un problema pero se queda como al inicio. Dará un paso trascendente. Amor: le exaspera la libertad que se toma su pareja. Imítela, antes que hacerle reproches.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una situación complicada le obligará a revisar errores. Lo hará muy bien. Amor: su pareja resaltará su talento amatorio y le corresponderá con una cena inolvidable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: prosperidad. Su negocio pasa de una renta discreta a tener excelentes ganancias. Amor: el empuje de su pareja hará que la atracción recupere el fuego que ha perdido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá voluntad para revisar los errores que afectan su nuevo trabajo. Confusiones. Amor: le hablarán de continuar con una relación estable y eso será lo que quiere oír.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: cuidado, hoy tendrá poca precisión y no tomará las decisiones correctas. No se precipite. Amor: el día será propicio para las parejas que están en la búsqueda de casa nueva.