Signos del zodiaco del día 29 de junio: ¿qué decían los astros de ti hace un año?

Signos del zodiaco del hoy día sábado 29 de junio | Ha pasado un año y a lo largo de este tiempo hemos logrado muchas cosas y aprendido de nuestras experiencias diarias; sin embargo, ¿recuerdas lo que te deparaban las estrellas en el amor y el trabajo hace 365 días? A continuación, te compartimos las predicciones del 29 de junio de 2018 para que rememores lo que los astros te deparaban en el trabajo y amor.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: respuestas ingeniosas le hacen salir adelante en situaciones más que complicadas. Amor: no serán suficientes las buenas intenciones; le pedirán que actúe con responsabilidad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: discusión por asuntos triviales pondrá en riesgo una operación comercial. Amor: revierte su obstinación y el acuerdo logrado consolida nueva etapa en la pareja.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un asunto que le quita el sueño deja de ser un problema. Retomará los éxitos. Amor: nuevos horizontes. Un encuentro fortuito reavivará la seducción perdida.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cabos sueltos, contactos que no encajan, no halla la orientación. Tome distancia. Amor: su pareja no es de las que ceden fácilmente. Debe considerar hacer cambios.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes motivarán discusiones del pasado. Le dan la razón porque las ganancias llegan. Amor: prioriza la pareja antes que los negocios y todo mejorará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gasta demasiada energía en asuntos con escasa probabilidad de éxito. Revise sus metas. Amor: deje expresar lo que guarda su corazón. La verdad será reveladora.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se desconcentra y los temas urgentes se complican. Personas influyentes ayudan. Amor: verá fantasmas donde no los hay. Equilíbrese y la armonía no tarda en llegar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su intuición le indica que debe apoyar una idea rara. Obtendrá valiosos contactos. Amor: dejará de lado la reserva y se animará a pedir mayor compromiso de su pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las operaciones exitosas disminuyen pero descuide, todo marchará de acuerdo a sus planes. Amor: la pareja se hallará en una encrucijada que exige tomar una decisión audaz.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: abandona una tarea rutinaria y su vida se enriquece. El cambio favorece los negocios. Amor: una mejor acción comunicativa favorece que el acuerdo surja en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un personaje controvertido puede hacerle perder una buena oportunidad. Amor: propone una actividad muy seductora que crea mayor sensualidad en la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: demasiada interferencia. Muchos quieren confiarle chismes. Conviene no escuchar. Amor: deberá elegir entre seguridad o aventura pero le gustará combinar ambas.