Tras una dura batalla contra el cáncer, la actriz Silvia Gambino falleció a los 57 años de edad. La triste noticia fue confirmada por su exmarido, el actor, director y productor Alberto Closas, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje.

Silvia Gambino fue, en su momento, una de las actrices más influyentes de la televisión española, quien inició desde muy joven su carrera artística siendo modelo y participando en cine, televisión y teatro.

Aunque la actriz era reconocida en el ambiente artístico, cobró mucha popularidad interpretando a Rosita, una bulliciosa y algo torpe joven en Noche de Fiesta de TVE.

Tras esto, repetiría la fórmula con Marina, una esposa frustrada que forma parte de una familia monótona en un grupo de series de corte similar: Matrimoniadas, Hasta que la muerte nos separe y Escenas de Matrimonio.

Su papel más destacado se dio en la serie española Escenas de Matrimonio de 2007, donde daba vida a Asun, un ama de casa que llevaba 16 años de casada y su relación se volvía aburrida, siendo sus quejas uno de los atractivos de la serie.

ALBERTO CLOSAS DESPIDE A SILVIA GAMBINO

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exmarido de Gambino, Alberto Crosas, se despidió de ella con un sentido mensaje.

“Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos, Rosita. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quito la sonrisa”, publicó.

“Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos . Ciao”, finalizó el veterano actor, hijo del fallecido Alberto Closas.