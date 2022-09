“Sin aliento” es la película francesa que se basa en un hecho real: la dramática historia de Audrey Mestre, una joven que decide dejar sus estudios para perseguir su sueño de convertirse en apneísta profesional; y vaya que lo logró, pues rompió varios récords. Sin embargo, en su intento de tener una nueva marca, perdió la vida.

A continuación, te contamos quién fue y en qué circunstancias dejó de existir la deportista, quien fue incluida póstumamente en el Salón de la Fama de Mujeres Buzos el año 2002.

Audrey Mestre tenía la obsesión de batir récords (Foto de Roberto SCHMIDT / AFP)

1. DATOS DE AUDREY MESTRE

Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1974

11 de agosto de 1974 Año de fallecimiento: 12 de octubre de 2002

12 de octubre de 2002 Edad en la que falleció: 28 años

28 años ¿Dónde nació? Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Nacionalidad: Francesa

2. FAMILIA

Audrey Mestre nació en el seno de una familia que practicaba deportes acuáticos: esnórquel y buceo.

Audrey Mestre cada vez quería romper más récords, no solo los de ella (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

3. MEDALLAS DESDE MUY PEQUEÑA

Debido a que le apasionaba los deportes acuáticos, ganó a los tres años su primera medalla en natación. Para los 13 años, ya practicaba buceo.

4. BUCEADORA PROFESIONAL

No fue hasta los 16 años que Mestre se convirtió en buceadora profesional, debido a las leyes francesa que se lo impedían por ser menor de edad.

Audrey Mestre sonríe mientras sostiene un profundímetro momentos después de llegar a la superficie tras sumergirse con éxito a una profundidad de 130 metros (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

5. SE MUDA CON SU FAMILIA A MÉXICO

Aún era adolescente cuando su familia se mudó a México, donde aprendió el español y decidió estudiar Biología Marina.

6. CONOCE A FRANCISCO ‘PIPÍN’ FERRERAS

Debido a su interés por los deportes acuáticos, conoce en 1996 al buceador libre Francisco ‘Pipín’ Ferreras. Al poco tiempo, ella decide dejar sus estudios y mudarse con él a Miami, donde él se convierte en su entrenador y creó en ella una obsesión por el buceo. Fue así que en solo un año batió su primer y de ahí siguieron más.

Cuando Audrey Mestre y su esposo Pipín Ferreras se relajaban antes de establecer el primer récord de buceo en la categoría mixta de buceo libre (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

7. AUDREY MESTRE SE CASA CON ‘PIPÍN’

Su pasión por el mismo deporte y el amor que se sentían mutuamente, llevaron a la pareja a casarse en 1999.

8. MÁS RÉCORDS

En 2000, la francesa logró batir otro récord mundial femenino de buceo libre frente a la costa de Fort Lauderdale, logrando una profundidad de 125 metros con tan solo una sola bocanada de aire. Al año siguiente, rompió otra marca: descendió 130 metros con solo un minuto con 56 segundos. En 2001, ella y su esposo logran un récord al sumergirse 100 metros. Luego vinieron más éxitos en este deporte para ella.

Audrey Mestre sostiene un medidor de profundidad frente a la costa de Ft. Lauderdale el 19 de mayo de 2001 (Foto: Roberto SCchmidt / AFP)

9. EL DÍA DE SU MUERTE

En octubre de 2002, deja de existir al tratar de romper un nuevo récor de 160 metros de profundidad. El 12 de octubre, ella se sumergió en las costas de Bayahíbe, República Dominicana y alcanzó los 171 metros sin ningún inconveniente, pero cuando el globo elevador debía sacarla, falló.

A ello se sumó que la fuerte corriente y la cuerda vertical, que fue colocada de forma incorrecta, retrasaron su ascenso. Ni bien llegó a la superficie, por las acciones de un buzo de rescate y ‘Pipín’, aún tenía pulso, pero había pasado nueve minutos para la inmersión, que solo debía durar no más de tres minutos. Lo peor: no había un equipo de rescate en el punto de boceo o en la orilla.

10. ¿SU ESPOSO PROVOCÓ SU MUERTE?

Debido a que Audrey Mestre tenía pulso cuando llegó a la superficie, pero no hubo posibilidad de revivirla por falta de personal médico, las investigaciones determinaron que cuando la deportista hizo la inmersión no existían los estándares de seguridad comunes de apnea.

Las críticas se dirigieron a su esposo Francisco ‘Pipín’ Ferreras por haber apresurado la organización sin contar con los fondos suficientes para este intento de récord. No solo ello, pues él estaba a cargo del tanque de aire de la bolsa elevadora de Mestre, pero no permitió que ningún miembro del equipo verificara que el tanque estaba cargado. Al final, no se encontró a nadie responsable de la muerte de Audrey.