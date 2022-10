”Sin novedad en el frente” (“All Quiet on the Western Front” en inglés) es una nueva película bélica que se ha sumado al catálogo de Netflix. Sin embargo, si estás pensando en ver un desarrollo épico y de glorificación, esta no es la historia indicada, pues tiene un fuerte mensaje anti-guerra.

La cinta está dirigida por Edward Berger y se estrenó este 28 de octubre en la plataforma de Netflix.

Los hechos se sitúan en el tercer año de la Primera Guerra Mundial y es vista desde la perspectiva de un soldado alemán.

A diferencia de otros títulos que glorifican las batallas y el patriotismo de los reclutas, esta pieza–escrita por Ian Stokell, Lesley Paterson y Edward Berger– retrata el sin sentido de la lucha.

Mientras que jóvenes idealistas inician la historia pensando que está haciendo una diferencia, se dan cuenta que son vistos como simples balas de cañón.

¿DE QUÉ TRATA “SIN NOVEDAD EN EL FRENTE”?

“Sin novedad en el frente” sigue la historia de cuatro jóvenes alemanes decidieron registrarse en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Sus motivaciones iniciales eran servir a su país, pero pronto deberán enfrentarse a uno de los eventos bélicos más desgarradores y nocivos de la historia.

Por primera vez, se utilizaron tanques, armas químicas, bombas de gas, chaquetas antiincendios y tácticas de guerra de trincheras. En ese momento, las fuerzas alemanas, italianas y húngaras luchaban contra la alianza conocida como la Triple Entente, que incluía a Gran Bretaña, Francia y Rusia.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “SIN NOVEDAD EN EL FRENTE”

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SIN NOVEDAD EN EL FRENTE”?

1. ¿Por qué continuaron peleando pese al tratado de paz?

El general fue dado el reporte del mayor Von Brixdorf y pensaba que el ala de los social democráticos iban a ser un peligro. Aunque tenía órdenes de ir a Compiegne para firmar el tratado de paz con los franceses, no tenía intención de hacerlo.

Debido a su orgullo, quería seguir peleando y desperdiciando las vidas de miles de jóvenes y hombres que tenían familias que los esperaban. El general estaba dispuesto a sacrificarlos a todos, pese a que él mismo no participaba de la batalla.

Por su parte, Matthias Erzberger sí sabía cuáles eran las consecuencias de seguir la batalla, por lo que intentaba convencer a los franceses y alemanes de llegar a un acuerdo, pero las propuesta dadas por los francófonos eran inalcanzables.

Finalmente, el Armisticio de Compiegne fue firmado el 11 de noviembre de 1918 y especificaba que los ataques acabarían exactamente a las 11 de la mañana. Aprovechando esta laguna, el general le ordenó a los soldados que quedaban atacar Latierre antes de que se cumpla la hora del acuerdo.

Daniel Brühl interpreta a Matthias Erzberger en "Sin novedad en el frente", el alto mando que estaba buscando la paz (Foto: Amusement Park)

2. ¿Qué pasó con los Kropp y el resto de los muchachos?

Paul, Katczinsky, Kropps, Tjaden fueron enviados para buscar a los 60 reclutas que habían desaparecido desde el día anterior. La misión no fue por que el gobierno alemán tuviera una particular preocupación por los jóvenes, sino porque los necesitaban para sumarlos a sus filas, ya que habían estado cortos de hombres.

Kropps no sobrevivió la guerra, pues pereció en medio de la batalla, y Tjaden decidió suicidarse, porque no quería vivir el resto de su vida como una persona con discapacidad.

Los únicos que quedaron al final fueron Paul y Katczinsky, pero cuando pensaron que por fin podrían regresar a casa, el destino decidió lo contrario. Nuevamente, intentaron robarle un ganso al granjero francés, pero esta vez fueron atrapados por el hijo pequeño del hombre.

Katczinsky intentó escapar, mientras que Paul se había quedado atrapado en el granero, pero el joven pudo alcanzarlo y le disparó.

3. ¿Por qué Paul cambia de parecer respecto a la guerra?

Cuando Paul se quedó atrapado con un soldado francés, lo apuñaló de forma despiadada, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo: casi matando a un hombre. Empezó a curar sus heridas, pero era demasiado tarde.

En ese momento, descubrió que esa no era su guerra. En un principio, se había inscrito falsificando la firma de su madre para poder cumplir su deber como alemán, pero descubrió que al gobierno no le interesaba él –ni el resto de sus compañeros– como personas.

No tenía motivos para matar a un hombre inocente y sabía que un soldado no era más que un mercenario glorificado que había tenido el cerebro lavado por los altos mandos y tenía un falso sentido de propósito.

4. ¿Paul Bäumer sobrevive a la guerra?

Cuando el general decidió enviar a los soldados a atacar Latierre antes de que se cumpliese el tiempo del tratado, Paul fue uno de los enviados. Algunos reclamaron esas órdenes y declararon que no irían, pero fueron considerados desertores y los fusilaron.

Paul logra evadir un disparo, pero luego debe pelear contra un soldado francés cuando ambos se caen por las escaleras. Esta vez, Paul lo piensa y se queda mirándolo, pensando en una ruta para escapar sin hacerle daño. Sin embargo, por atrás aparece otro “enemigo”, quien lo atraviesa con una bayoneta.

Luego de solo unos segundos, se anuncia que la guerra terminó, pues el reloj llegó a las 11. Paul murió unos minutos después y un recluta recogió su insignia, al igual que el del resto de caídos.

5. ¿Qué significa el título de la película?

El nombre de la película en español es “Sin novedad en el frente”, aunque el título se traduce literalmente “Todo calmado en el frente oeste”. De acuerdo con algunos registros históricos, los altos mandos reportaban que no hubo mucha actividad y que casi no perdieron vidas o recursos en la pelea.

Sin embargo, la realidad era que millones de soldados murieron mientras que los hombres poderosos planeaban sus juegos de poder. Esta película, deja de glorificar la guerra, como si hubiera algo honorable detrás de ella. Como se dice popularmente: “en una guerra no hay ganador”.