Desde que llegó a Netflix, el 28 de octubre, “Sin novedad en el frente” ha cautivado y se ha posicionado en la preferencia de la audiencia; y cómo no iba a serlo, pues esta adaptación de la clásica novela “All Quiet on the Western Front” (1929), muestra los horrores de la guerra desde el punto de vista de un joven soldado.

Debido a que la película alemana nos muestra varias locaciones de Europa del Este, te damos a conocer los lugares donde se filmó la trama, que es protagonizada por Felix Kammerer, el actor que da vida a Paul Bäumer, un muchacho que se une, junto a sus amigos, al frente occidental en la Primera Guerra Mundial; su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de la vida en las trincheras.

¿DÓNDE SE FILMÓ “SIN NOVEDAD EN EL FRENTE”?

La mayor parte de “Sin novedad en el frente” se filmó en República Checa, aunque también en Bélgica y Alemania, países que fueron afectados por la Primera Guerra Mundial (entre julio de 1914 y noviembre de 1918). A continuación, las locaciones de la película en República Checa.

Praga

En la capital de República Checa se grabó varias escenas de "Sin novedad en el frente" (Foto: Amusement Park Films, Rocket Science, Sliding Down Rainbows Entertainment)

Praga, capital de República Checa, fue elegida para las grabaciones porque es acogedora y cuenta con muchos espacios para filmar como edificios históricos; no solo ello, pues es económica, precisó el director de la película, Edward Berger, publica Screen Rant.

Milovice

Los campos de batalla se ubicaron en República Checa para "Sin novedad en el frente" (Foto: Amusement Park Films, Rocket Science, Sliding Down Rainbows Entertainment)

Las escenas donde vemos los enfrentamientos de esta cruda guerra su grabaron en Milovice, que se convirtió durante la guerra en un campo de prisioneros; asimismo, se aprovechó la presencia en este lugar para filmar escenas del antiguo aeropuerto de la era soviética. Las otras zonas de batalla son Králův Dvůr, el castillo de Točník, Libušín, Vinařice, Benátky nad Jizerou, Lišany, Chotýšany y Luštěnice.

Castillo de Točník, Castillo de Sychrov y Abadía de Chotěšov

Los inmuebles históricos ayudaron para las locaciones de "Sin novedad en el frente" (Foto: Amusement Park Films, Rocket Science, Sliding Down Rainbows Entertainment)

Los castillos históricos de República Checa fueron usados para el rodaje, ya que sus interiores habían servido como centros de mando para los soldados alemanes.

FICHA DE “SIN NOVEDAD EN EL FRENTE”