Luego del éxito rotundo de “Sin senos no hay paraíso” , Telemundo decidió retomar la historia de ‘Catalina Santana’ y es así que estrenó “Sin senos sí hay paraíso” en 2016. Esta entrega marcó el retorno del personaje de Carmen Villalobos y también trajo consigo nuevos personajes que acapararon la atención de los televidentes y una de ellas fue la inolvidable ‘Martina Pizarro’, una proxeneta interpretada por la actriz ecuatoriana Joselyn Gallardo.

La interprete de 29 años se tuvo que poner en los zapatos de una mujer ambiciosa que quería ser tan famosa como ‘la Diabla’, así que esto la llevó a realizar muchas maldades y ya que su sueño era ser una gran proxeneta es que decide arrastrar a sus amigas en el mundo de la prostitución y el crimen organizado.

Pero lamentablemente ‘Martina’ no tuvo un final feliz, ya que en la etapa culminante de la segunda temporada de “Sin senos sí hay paraíso” , la vida de la malvada muchacha tuvo un trágico final a manos de ‘El Titi’, de quien estaba neciamente enamorada.

¿QUÉ PASÓ CON JOSELYN GALLARDO?

Tras su gran trabajo en “Sin senos sí hay paraíso”, Joselyn Gallardo volvió a su país natal para continuar brillando de manera imparable en el mundo de la actuación, donde ha construido una sólida trayectoria desde su debut en la televisión a los 16 años de edad.

Inmediatamente después de salir de la telenovela de Telemundo, la nacida en Guayaquil arribó a su tierra para sumarse a la producción televisiva Cuatro Cuartos. Tras este proyecto, siguió encontrando papeles importantes en telenovelas ecuatorianas como Maleteados, donde fue coprotagonista. Y más recientemente, participó en el melodrama Sí se puede, estrenada este 2020.

Durante los tres años que han pasado desde que se despidió de ‘Martina’, la actriz de 29 años también se ha destacado actuando en obras de teatro; no obstante, su personaje en Sin senos sí hay paraíso sigue siendo el más importante en su carrera, uno del que ha dicho le enseñó mucho sobre el arte de la actuación y le abrió las puertas del mundo, oportunidades que agradece siempre con humildad.

“Siempre he dicho que es una bendición. Para mí, creo que fue la mayor bendición en mi carrera, en mi vida en general”, dijo sobre el rol de ‘Martina’ en una entrevista a Un nuevo día en 2017.

Asimismo, la guapa ecuatoriana no solo sigue actuando, también ha apostado por otros emprendimientos que la llenen como el lanzamiento de una línea de cuatro chamarras de mezclilla llamada “O”, que define como una firma activista en la lucha a favor de la mujer. Las prendas, todas diferentes y cada una con “una voz propia”, relató, traen estampados o bordados mensajes que busca empoderar a las mujeres.

“Estoy haciendo algo mío, algo para mí que me llena de otra manera y me llena desde otro punto (…). Es un emprendimiento con actitud de movimiento. Siempre había querido utilizar este tipo de exposición y agradecerle al público que me sigue de una manera responsable y positiva y encontré esto. Yo soy fanática de las chaqueteas de jeans, siento que es un accesorio que la mujer se lo pone con cualquier cosa, por cualquier motivo, y cambia su outfit y manera de salir”, explicó en una entrevista al programa ecuatoriano TurCafé en 2019.

En esta misma entrevista contó que parte de su motivación detrás de esta línea está el hecho de que hace algunos años vivió en carne propia un cuadro de abuso emocional y psicológico del que logro salir adelante.

“Todo empieza porque yo viví hace algún tiempo un episodio de abuso. Después de este proceso (…) complicado (…), este movimiento de chaquetas es como una catarsis para mí. Es como llevar a aportar a la gente que no tiene esa voz”, aseveró.

