Desde hace varios meses, Sheyla Rojas dejó el Perú para encontrar nuevos rumbos en México. A la modelo peruana se le ha relacionado con diversos personajes de la farándula local y también con algunos futbolistas de la selección peruana. Pero, en los últimos meses se le ha vinculado con un personaje que responde al nombre de Sir Winston, con quien desde el mes de abril pasado mantiene una relación sentimental, la cual no ha sido ajena de especulaciones y todo tipo de comentario por la prensa de espectáculos de nuestro país.

Para la ex guerrerita, el hecho de vivir en México y estar lejos de sus seguidores en el Perú no ha significado que los tenga abandonados. Ella a través de sus redes sociales siempre realiza enlaces en vivo y en directo. En una de esas transmisiones, la popular ‘Shey Shey’ se animó a hablar de su nueva pareja, Sir Winston.

Este momento le ha servido a Sheyla Rojas para callar los rumores sobre su compañero mexicano, a quien muchos han acusado de realizar negocios ilícitos. Ella lo negó tajantemente con estas declaraciones: “Él no es nada público. Solamente puedo decir que no es ganadero, no es agricultor, no tiene nada que ver con cosas turbias. Con eso es suficiente, no tengo que estar contando qué hace, qué no hace y exponiendo mi vida o la vida de él. Se han malacostumbrado”, comentó Rojas.

¿QUIÉN ES SIR WINSTON, NOVIO DE SHEYLA ROJAS?

Luis Miguel Galarza Muro, es el verdadero nombre de Sir Winston. Sobre él, Sheyla Rojas también ha desmentido que ella sea una “buchona”, apodo que reciben las novias de los narcos en México. “Sé que varios comentarios son en mala onda, pero nada que ver, yo sé muy bien lo que soy”, agregó.

En el programa de ‘Magaly TV, La firme’, se reveló no solo el verdadero nombre de Sir Winston, sino también a qué se dedicaba el flamante enamorado de la ex leona loca, como le decían en el reality de América Televisión. Galarza Muro es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción, según se puede ver en sus redes sociales. Es natural de Zacatecas y siempre demuestra cómo disfruta la vida.

La pareja de Sheyla Rojas, "Sir Winston" en verdad se llama Luis Miguel. (Foto: Instagram @_sheyoficial / Captura YouTube)

Tal como muestra el programa de farándula que conduce ‘La Urraca’, Sir Winston en el 2015 también tuvo una rubia debilidad. Se trata de una mujer de nombre “Shawn”, con quien se le había visto compartiendo fotos en Disney y Miami. Además, se nota por las fotos que el emprendedor gusta de los paseos caros como en yate y reservas en hoteles que alcanza los 800 dólares por noche.

¿SHEYLA ROJAS EMBARAZADA DE SIR WINSTON?

Tras publicar una fotografía en lencería, Sheyla Rojas desató todo tipo de comentarios, inclusive de los que creían que estaría embarazada del empresario Sir Winston. Ante ello, la ex chica reality salió a aclarar los rumores y descartó estar en la dulce espera, pues para ella primero deberá ser el anillo, en alusión a que deberá casarse antes de que suceda lo que todos creen.

“De dónde sacaron eso...”, escribió, agregando minutos después: “primero el anillo”, respondió Sheyla Rojas, en uno de los comentarios de sus seguidores.

Otro detalle que no ha escapado de los fans de Sheyla Rojas, es que su actual pareja siempre se muestra cariñoso en las redes sociales. Como el mensaje que le dejó a la modelo, en su cuenta de Instagram. “Qué elegante, mi amor”, le escribió el popular Sir Winston.