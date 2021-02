¿Lucy Hale y Skeet Ulrich juntos? Los actores de 31 y 51 años fueron fotografiados besándose mientras almorzaban en Los Ángeles el domingo 21 de febrero de 2021. En las imágenes la pareja aparece tomándose de las manos, abrazándose y dando un paseo.

Según Page Six, es probable que la interprete que dio vida a Aria en “Pretty Little Liars” y la estrella de “Scream” se conocieran mientras trabajaban en el episodio cruzado de “Riverdale” y “Katy Keene”, serie que fue cancelada por The CW en julio del año pasado.

Hasta el momento los representantes de Lucy Hale y Skeet Ulrich no han realizado comentarios, pero una fuente le dijo a People que “no es nada serio”. Por lo pronto, ¿qué más se sabe sobre el actor que al parecer conquistó a Hale?

Lucy Hale es la protagonista de “Katy Keene” (Foto: Instagram/ Lucy Hale)

SKEET ULRICH

Bryan Ray ‘Skeet’ Ulrich es un actor estadounidense que nació el 20 de enero de 1970), y es especialmente conocido por interpretar a Billy Loomis en la película slasher “Scream” y por sus trabajos en las series “Jericho” y “Riverdale”, donde da vida al padre Jughead, FP Jones.

Pero la carrera de Ulrich empezó en 1996 cuando realizó pequeñas apariciones en películas como “Boys”, “Last Dance” y “The Craft”, además de “Condenada”, cinta en la que trabajó junto a Sharon Stone.

Asimismo, participó en la película de terror “Jóvenes y brujas”, donde interpretó a Chris Hooker, un joven adolescente preso de un conjuro de brujas. Pero uno de sus roles más recordados es Billy Loomis, el novio maligno de Sídney Prescott (Neve Campbell) en “Scream”.

Skeet Ulrich estuvo casado anteriormente con la actriz inglesa Georgina Cates, con quien tuvo gemelos, Naiia Rose y Jakob Dylan. Se casó con ella en 1997 y se divorciaron en 2005. Cuandos sus hijos nacieron se retiró de Hollywood para dedicarse por completo a ellos.

En 2012, Ulrich se casó con Amelia Jackson-Gray, actriz y escritora, conocida por “The Girl on the Roof” (2018), “Point Mugu” (2013) y “The Campaign” (2012). Su matrimonio terminó en 2015.

El actor de 51 años también estuvo vinculado a la modelo Megan Blake Irwin, hicieron pública su relación en mayo de 2020, pero según los informes, dejaron de salir varios meses después.