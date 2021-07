CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Luego de cumplir con su parte de plan, en la segunda temporada de “Sky Rojo”, las protagonistas de la serie española de Netflix debían reunirse, pero ninguna logra llegar a punto de encuentro. Gina y Wendy, quien tiene una herida de bala, son interceptadas por Christian, quien busca desesperadamente a hermano Moisés que se encuentra enterrado en su automóvil.

En tanto, Coral roba el dinero del Club las Novias y recupera los pasaportes de las chicas, pero antes de irse se droga, lo que no le permite pensar con claridad y le da tiempo a Romeo de recuperarse y atraparla.

Christian libera a Moisés y juntos van por Gina y Wendy, quienes consiguen atrapar al menor de los hermanos y con él negociar la libertad de Coral. Aunque consiguen escapar, a sus perseguidores no les toma mucho tiempo capturarlas y ponerlas en una trampa mortal.

Coral, Wendy y Gina no quieren marcharse con las manos vacías (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 “SKY ROJO”?

Cuando todo parecía pedido para las protagonistas de “Sky Rojo” Moisés se arrepiente de dejar morir a Coral y vuelve por ellas. Aunque el inesperado salvador le dijo que desaparecieran, las tres mujeres deciden intentar robar el dinero una vez más para empezar una nueva vida, pero no desde cero.

No obstante, eso no es lo único que no le sale bien a Moisés. Su sueño de dejar el club se termina con el secuestro de su madre y la golpiza a su hermano por órdenes de Romeo. Esto también perjudica a Coral, Gina y Wendy, ya que tendrán que enfrentarse a ellos para conseguir el botín.

Luego de un incidente violento en el hotel, las chicas y Fermín ponen en marcha su plan. Mientras tanto, Moisés y Christian intentan llevar a cabo su propio atraco para recuperar a su madre y conseguir su tan ansiada libertad.

Ambos bandos se enfrentan y aunque las chicas se quedan con el dinero, Fermín se ve obligado a dispararle a Christian y ellas deben secuestrar a Moisés. Gracias al tatuaje de Wendy, Christian descubre que Coral, Gina y Wendy estabas vivas y, lo peor, robaron su dinero.

Una vez más, las drogas le juegan en contra a Coral y pierde un ojo en medio de la fuga de Moisés. Antes de escapar en el ferri, Coral y Moisés se disparan varias veces a través de un vidrio blindado, y ese parece el final de su toxica ¿relación?

La segunda temporada de “Sky Rojo” termina con Romeo dejando morir a Christian luego de mostrarle el cadáver de su madre. Sin embargo, para Moisés las únicas responsables son las tres fugitivas, así que tiene intenciones de vengarse.

Christian murió por culpa de Romeo, quien no lo ayudó a tiempo (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SKY ROJO 2” PARA LA TEMPORADA 3?

Aunque Netflix aún no ha renovado la serie española para una tercera temporada, por lo visto en el último capítulo, Carol, Gina y Wendy aún no se libran de sus perseguidores. Si bien el final de ‘Personas Tóxicas’ (2x08) deja las puertas abiertas para un potencial regreso, también podría funcionar como desenlace definitivo de la serie.

Eso significa que todo dependerá los de los directivos del gigante del streaming, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de audiencia y aunque no comparte dichas cifras estas pueden influir en la renovación o cancelación de una serie.

Anteriormente, Alex Pina y Esther Martínez Lobato que la segunda entrega de “Sky Rojo” tendría, al igual que la primera, un final abierto y que una tercera temporada dependerá del apoyo del público: “Desde luego los personajes dan para mucho y eso es al final lo que marca si tienes otra temporada o no. Es el diseño de los personajes. La historia al final es lo de menos”, dijo Pina a Sensacine.