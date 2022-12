Dirigida por Marta Pahissa y David M. Porras, “Smiley” es una serie española de Netflix basada en la obra de teatro homónima de Guillem Clua, quien también es el showrunner de esta nueva producción. La ficción se desarrolla en Barcelona, donde dos hombres y sus amigos atraviesan dudas, encuentros y conexiones desaprovechadas mientras buscan el amor verdadero.

La obra del Premio Nacional de Literatura Dramática se estrenó en 2012 y ha tenido adaptaciones o giras en países como Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Italia, Grecia, Chipre, Alemania, Puerto Rico y Estados Unidos.

Para Guillem Clua, “Smiley”, protagonizada por Carlos Cuevas y Miki Esparbé es “la mayor historia de amor que he vivido jamás. Y como ocurre a menudo con las historias de amor, empezó con algo muy pequeño y ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en algo que me ha cambiado la vida. (...) En todo este tiempo Smiley ha tocado el alma de miles de personas en teatros de todo el mundo y me hace muy feliz que lo pueda seguir haciendo desde una plataforma tan orgullosa de la diversidad como Netflix”, explicó a Diez Minutos.

Carlos Cuevas y Miki Esparbé son los protagonistas dela serie española "Smiley" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SMILEY”?

De acuerdo a la sinopsis de Netflix, “Smiley” narra la historia de Álex, un joven que tras tener un desengaño amoroso, se ilusiona con un chico que, luego de unas semanas, le hace un ghosting. Al sentirse burlado, se arma de valor y envía una nota de voz para pedir explicaciones, sin imaginar que esa acción tendrá consecuencias inesperadas.

Por error, Alex le envía el mensaje a Bruno, a quién ni siquiera conoce. Por alguna razón ambos deciden seguir hablando. Después de conocerse se dan cuenta que no tienen nada en común, sin embargo, no pueden evitar sentirse atraídos.

TRÁILER DE “SMILEY”

¿CÓMO VER “SMILEY”?

“Smiley” se estrenará en Netflix el 7 de diciembre de 2022, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo es necesario una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SMILEY”?

La primera temporada de “Smiley”, que sigue a dos hombres unidos por una equivocación, cuenta con ocho capítulos de 30 o 35 minutos.

ACTORES Y PERSONAJES DE “SMILEY”?

Carlos Cuevas como Álex

Miki Esparbé como Bruno

Eduardo Lloveras como Albert

Giannina Fruttero como Patricia

Pepón Nieto como Javier

Ruth Llopis como Núria

Ramón Pujol como Ramón

Meritxell Calvo como Vero