En “Justice League Snyder Cut” fue la primera vez que uno de los villanos de DC Comics pudo saltar de una página a otra. Si bien Darkseid ha estado en múltiples propiedades animadas de la compañía, la película de Zack Snyder se convirtió en la primera aparición cinematográfica del Nuevo Dios. Aunque tras “La Liga de la Justicia” 2 y 3 se dio a conocer que la historia del villano en realidad debía ser otra.

“Justice League Snyder Cut” es solo una muestra de lo que le esperaba a Darkseid como el principal antagonista. Cuando se filmó la película, originalmente había planes para posibles secuelas, pues la primera entrega era considerada como el punto de partida para una gran historia. “Batman v Superman: Dawn of Justice” presentó el futuro de Knightmare, un concepto que se habría explorado por completo en la trilogía de la “Liga de la Justicia” de Snyder. Sin embargo, a pesar de poner un cliffhanger en el final de la cinta, Warner Bros. no tiene pensado continuar esta versión particular del Universo DC.

Incluso antes de que “La Liga de la Justicia de Zack Snyder” fuera lanzada en HBO Max, múltiples guiones gráficos e ideas conceptuales se habían hecho públicos, dando a los fanáticos una idea de los planes del director. Si bien algunos cambiarían debido a cómo se desarrolló la cinta, la historia de Darkseid fue parte del final general. Pero ¿cuáles eran los planes de Snyder para el villano en “Liga de la Justicia de Zack Snyder” 2 y 3?

“Justice League Snyder Cut” es solo una muestra de lo que le esperaba a Darkseid como el principal antagonista (Foto: HBO Max)

EXPLICACIÓN DE LA HISTORIA DE DARKSEID EN “JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT”

Darkseid solo tuvo un puñado de escenas en “La Liga de la Justicia de Zack Snyder”, aun así, la película de HBO Max dio un buen comienzo a su mitología. Antes de tomar el nombre de Darkseid, era conocido como Uxas, un ser que había intentado invadir la Tierra miles de años antes del escenario principal de la película.

Uxas estaba obsesionado con encontrar la Ecuación Anti-Vida, pero sus fuerzas de Apokolips no estaban preparadas para lo que les esperaba en la Tierra. Amazonas, Atlantes, humanos, los Dioses Olímpicos e incluso un Linterna Verde se habían unido para evitar que este y las Cajas Mare se unieran. El villano es derrotado y se ve obligado a regresar a Apokolips. Esta es la razón por la que Steppenwolf años más tarde intentó reclamar las Cajas Madre y al mismo tiempo se redimió a los ojos de Darkseid. El “Snyder Cut” también revela cómo sería el futuro del Señor de Apokolips.

Durante la segunda mitad de la “Justice League Snyder Cut”, Cyborg tiene una visión de lo que sucedería si el equipo resucitara a Superman, y Darkseid estaba en el centro de la misma. El villano no solo asesina a Aquaman y Wonder Woman, también mata a Lois Lane. Esto le permite forzar a un Superman afligido a sucumbir a la Ecuación Anti-Vida y juntos, se apoderan del planeta. Más tarde, Steppenwolf descubre que la ecuación está en la Tierra e informa a Darkseid del descubrimiento. Mientras que la Liga de la Justicia revive a Superman, quien finalmente recupera su memoria y se une a ellos en la batalla contra Steppenwolf, Darkseid casi gana.

Las Cajas Madre inicialmente se unieron para formar la Unidad y casi aniquilaron el planeta, pero Flash logró rebobinar el tiempo y le dio al equipo una segunda oportunidad para evitar que Apokolips ganara. Steppenwolf muere y Darkseid se siente frustrado porque la Tierra, una vez más, tiene defensores. En su escena final, le dice a DeSaad que nada le impedirá obtener la Ecuación Anti-Vida.

DeSaad es uno de los secuaces que acompaña a Darkseid en su búsqueda por destruir el planeta. (Foto: HBO Max)

DARKSEID EN “JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT” 2

Si bien ese fue el papel de Darkseid en “Snyder Cut”, su arco se habría expandido a partir de “Zack Snyder’s Justice League” 2. En la secuela, la Liga de la Justicia inicialmente se vería obligada a lidiar con la Liga de la Injusticia de Lex Luthor. Mientras este último estaría formando su propio equipo de grandes villanos de DC Comics, la segunda entrega vería el mayor impacto de Darkseid que daría inicio a la realidad de Knightmare. Hacia la última parte de la película, Darkseid llegaría a la Tierra usando un Boom Tube, al igual que lo hizo Steppenwolf y tomaría el poder junto con DeSaad. Finalmente obtendría la Ecuación Anti-Vida, aunque esta sería aún más grande de lo que se había imaginado.

Aunque Luthor pensó que Darkseid lo usaría para matar a Superman, el villano de Apokolips lo necesitaba con vida, pues quería que el Hombre de Acero se sometiera a él y ahí es donde Luthor le da un arma aún más grande: le dice que todo lo que tiene que hacer es matar a Lois; así lo destruiría y le permitiría romper el libre albedrío del kryptoniano.

Darkseid y Superman tendrían un enfrentamiento, pero eventualmente los malos seguirían con la idea de Luthor. Darkseid terminaría asesinando a Lois, lo que a su vez hizo que Superman sucumbiera a la Ecuación Anti-Vida y eso comenzaría el futuro de Knightmare. “La Liga de la Justicia 2 de Zack Snyder” concluiría con un salto al futuro de cinco años, donde Darkseid había logrado conquistar la Tierra.

DARKSEID EN “JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT” 3

“La Liga de la Justicia” 3 de Zack Snyder se llevaría a cabo principalmente en el futuro de Knightmare cuando Batman y los héroes restantes intentan deshacer esta realidad. Los defensores planeaban usar Flash para viajar en el tiempo y advertir a la versión pasada de Batman para evitar que esto sucediera. El equipo solo tenía una oportunidad para hacerlo: su método requería una sincronización y un posicionamiento precisos de la Tierra y, si fallaban, tendrían que esperar otro año para que el planeta estuviera en la posición requerida. Finalmente, construyen la cinta de correr cósmica para que Flash pudiera viajar en el tiempo al pasado y decirle a Bruce la clave que aseguraría que el reinado de Darkseid nunca suceda.

“La Liga de la Justicia” 3 de Zack Snyder se llevaría a cabo principalmente en el futuro de Knightmare cuando Batman y los héroes restantes intentan deshacer esta realidad (Foto: HBO Max)

Superman casi arruina su plan cuando encuentra y mata a todos los miembros restantes de la “Liga de la Justicia”, excepto a Flash, que logra retroceder en el tiempo. Gracias a Barry, la tercera parte de la película borraría los eventos de la entrega anterior. El kryptoniano se enteraría los planes de la Liga de la Injusticia de Luthor para con Lois y logra evitar que maten a Wonder Woman y Aquaman. Pero Darkseid seguiría con Boom Tube e intentaría cumplir con su objetivo, solo que esta vez Batman sería quien reciba el golpe e impediría la muerte de Lois, evitando así que Superman se someta al villano. Si bien esto obligaría a Darkseid a tener que retroceder, ese no sería su final definitivo en la threequel.

¿Entonces cómo fue derrotado en “Zack Snyder’s Justice League” 3?

Los guiones gráficos de Snyder habían revelado que la “Liga de la Justicia 3 de Zack Snyder” habría tenido un final inspirado en “El Señor de los Anillos” cuando se trataba de la guerra final contra Darkseid. Toda la Liga de la Justicia se uniría a las fuerzas de Themyscira y Atlantis mientras lo enfrentan. También contarían con la ayuda de las fuerzas militares de Erath. Además, el Green Lantern Corps estaba listo para unirse a la batalla final, que pondría a todo el Universo DC contra Darkseid y Apokolips, que habría sido una pieza de acción cinematográfica masiva.

Pero a pesar de lo grande que hubiera sido este enfrentamiento para la tercera película estaba enfocada en revelar la caída de Darkseid. Cyborg habría logrado sobrecargar las Cajas Madre que terminarían con su destrucción. Al mismo tiempo, debilitaría a Darkseid y ahí es donde Batman haría su heroico sacrificio. Después de ser golpeado por el Rayo Omega, el cuerpo del héroe no resistiría a los efectos de la explosión; aun así es quien termina derrotando al villano de una vez por todas, sacrificándose en el proceso.

Batman debía morir en la tercera película de "Justice League Snyder Cut" para eliminar a Darkseid (Foto: HBO Max)