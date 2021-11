La confesión de Elsa Ruiz durante el programa “Sobreviviré”, presentado por Nagore Robles en MiTele Plus, ha dejado sin palabras no solo a todos los que estaban presentes en el plató, sino a todos los televidentes. La famosa cómica y streamer española anunció su retiro de la televisión y los escenarios para ingresar en un centro psiquiátrico.

De acuerdo a lo que dijo Elsa Ruiz en el programa español, en el último año ha estado sometida a mucha presión y el acoso que ha sufrido en redes sociales ha sido la gota que ha colmado el vaso. Es así que, con una voz entrecortada, lanzó unas sinceras palabras sobre su salud mental. Un importante y delicado mensaje que la cómica replicó después en sus redes, donde recibió muchísimos mensajes de cariño y apoyo.

¿QUÉ PASÓ CON ELSA RUIZ?

La tarde del martes 23 de noviembre, en la emisión del programa “Sobreviviré”, Elsa Ruiz anunció su decisión de abandonar el programa, dejar la TV y los escenarios por un largo rato e ingresar en un hospital para tratar su depresión y su ansiedad. “Esto no va a ser fácil para mí, pero seguramente lo habéis notado, porque lo pongo en mis redes y demás, que no estoy pasando por una buena etapa psicológicamente”, inició Ruiz.

Elsa Ruiz anuncia que abandona "Sobreviviré" por problemas de salud (Foto: MiTele Plus)

La madrileña desveló que está con depresión y ansiedad, y tratándose con medicación; no obstante, pese a que lleva mucho tiempo en ello, la situación no mejora. Es así que Elsa Ruiz reveló algo que nadie sabía. “Hace dos meses, me intenté suicidar tomándome dos blísteres de pastillas y estuve ingresada. Y el domingo pasado, tuve que ir a Urgencias porque tenía varios ataques de ansiedad que no lograba bajar”, confesó.

“Todo esto viene porque, desde hace año y pico, sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y emocionalmente”, explicó la colaboradora del programa.

LA DECISIÓN DE INGRESAR A UN CENTRO PSIQUIÁTRICO

A raíz de este último episodio, la cómica recibió la sugerencia de una psiquiatra de ingresar a un centro médico. “He intentado aguantar lo máximo posible en este programa, porque me encanta estar aquí, porque os quiero muchísimo. También quiero mucho al equipo y voy a tener que dejar ‘Sobreviviré’ porque voy a tener que ingresar en el área psiquiátrica de un hospital y voy a dejar todo lo que hago: las actuaciones, los vídeos y todo”, señaló.

“Tengo que recomponer mis trozos, buscar algunos, pero un trocito de mí siempre va a estar aquí, con vosotros, y espero volver pronto”, aseguró la madrileña.

Nagore Robles, presentadora de "Sobreviviré", entre lágrimas ante las confesiones de Elsa Ruiz (Foto: MiTele Plus)

“La salud mental es un problema grave que hay que conseguir tratar. La mayor causa de mortalidad entre los jóvenes es el suicidio”, manifestó Ruiz para destacar después que “es algo horrible, yo lo he intentado y no quiero que nadie lo tenga que intentar”.

En otro momento envío un mensaje de apoyo a las personas que están pasando por un proceso de depresión y ansiedad: “Les mando un abrazo, sois personas totalmente válidas”.