Sofía Castro y Pablo Bernot se han comprometido después de una relación sentimental de cuatro años. La hija de Angélica Rivera compartió, en su cuenta oficial en Instagram, la noticia de que darán un paso más en su romance. La pareja ha superado las distancias y otros obstáculos para fortalecer su vínculo y preparar su próxima llegada al altar. Lo que ha hecho que muchos se pregunten cómo se conocieron, de qué forma empezó su historia de amor.

Hasta julio, Castro había descartado un compromiso a corto plazo, en especial por los comentarios de sus seguidores sobre su relación con el empresario. Ella dijo al programa “Hoy” que no entendía por qué buscaban casarla y que estaba disfrutando su momento de pareja, en la familia y el trabajo.

Tres meses después, se ha conocido que Sofía y Pablo, quienes tienen 26 y 32 años, respectivamente, se comprometieron en el Parque Griffith de Los Ángeles, cerca del emblemático cartel de Hollywood, de acuerdo a la revista Quién. La sorpresa de Bernot empezó con un paseo y concluyó con un anillo.

“Y ya me dijo: ‘Mi amor, quiero estar siempre contigo, ¿te quieres casar conmigo?’. Le dije que sí y me solté a llorar, no paraba de llorar. Me urgía hablarle a mi mamá”, manifestó Castro al citado medio. Los ahora novios confirmaron la noticia en Instagram el domingo 22 de octubre.

La actriz mostrando su anillo junto a Pablo Bernot (Foto: Sofía Castro / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON SOFÍA CASTRO Y PABLO BERNOT?

Sofía Castro y Pablo Bernot se conocieron en 2012, pero empezaron a salir después de años. Así lo contó la hija de Angélica Rivera a través de algunas preguntas de sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

“Lo conocí hace siete años en la inauguración de un restaurante, me lo presentaron y literal ninguno de los dos nos hicimos caso. Luego, como dos años después me lo encontré en el Baby’ O, ya más grandes, ahí me pidió mi teléfono”, contó la actriz de “Tierra de esperanza”.

Después de salir juntos en varias ocasiones, Bernot le pidió que sean pareja en Nueva York. Desde entonces, comenzaron a tener una relación formal y, a pesar de sus diferentes horarios, mantuvieron su vínculo.

Para Castro, “la confianza es lo principal” para mantener una relación a distancia, como lo han venido haciendo antes del compromiso. La pareja no ha estado conviviendo, pero esto podría cambiar ante su próxima llegada al altar.

¿CUÁNDO SE CASAN SOFÍA CASTRO Y PABLO BERNOT?

Todavía no se tiene una fecha estimada de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot. Ante la cercanía del compromiso, aún no se tienen detalles del día o mes del matrimonio, así como del lugar y los invitados del momento único.

La pareja anunció su noviazgo en Instagram, donde la hija de Angélica Rivera muestra su anillo de compromiso y con la siguiente descripción: “Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida❤️ SI Y UN MILLONES DE VECES SI ❤️ TE AMO CON TODO MI CORAZÓN. Siempre tú 💍👰🏻‍♀️”, fue el mensaje de Sofía.