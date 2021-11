Sofía Suescun era uno de los rostros más conocidos de los programas de Mediaset. Por lo que su sorpresiva y repentina desaparición desde el pasado mes de septiembre no fue indiferente entre los espectadores y usuarios de las redes sociales.

De acuerdo con diferentes medios españoles, la ganadora de “Gran Hermano 16″ y “Supervivientes 2018″ fue vetada de la empresa televisiva porque rechazó formar parte de la agencia de representación que Mediaset ofrece a sus estrellas.

La concursante de realitys prefirió seguir ligada a su actual agencia, ‘Inmanagement Agency’, para continuar así con su exitosa carrera como influencer. La española tiene más de 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele realizar diversas colaboraciones con marcas conocidas a nivel mundial.

A lo largo de estos meses, la influencer se ha enfocado únicamente en su trabajo en las redes sociales (Foto: Sofía Suescun / Instagram)

LA PARTICIPACIÓN DE SOFÍA SUESCUN EN UNO DE LOS PROGRAMAS DE NETFLIX

Tras estar alejada unos meses de la televisión española, Sofía Suescun fue fichada por Netflix para que comente la final de “Amor con fianza”, el reality show de parejas conducido por Mónica Naranjo. Dicho programa tiene una mecánica similar a “La isla de las tentaciones” que se emite por Telecinco.

La celebridad anunció a través de sus redes sociales su participación en el reality de Netflix y mostró su felicidad a sus miles de seguidores. “Comentaremos en directo la GRAN final! Quién creéis que será la pareja ganadora? Yo ya tengo mis apuestas jeje”, escribió Suescun en su cuenta de Instagram.

La celebridad utilizó sus redes sociales para anunciar que comentaría la final del reality "Amor con fianza" (Foto: Sofía Suescun / Instagram)

Además de Sofía, la plataforma de streaming recurrió a otros dos influencers. Ellos son Nicole Delgado, la ganadora de “Insiders”, y ‘Brioenfurecida’, quien suele realizar polémicos comentarios en sus redes sociales sobre programas de televisión.

La gran final de “Amor con fianza” se llevó a cabo este viernes 19 de noviembre y Sofía Suescun se conectó en directo a través de su cuenta de Instagram para conversar con Paula y Daniel, los ganadores del programa de Netflix. Los seguidores de la influencer la felicitaron por el papel que desempeñó y esperan poder verla pronto en más producciones.

“Sofía has estado espectacular me encanta”, “Que bien has estado Sofi”, “Me ha encantado el directo, ojalá cuenten contigo en Netflix”, “Me ha encantado ojalá te salgan más cosas en Netflix”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que hizo Sofía Suescun.

¿QUIÉN ES SOFÍA SUESCUN?

Sofía Suescun Galdeano es un personaje mediático de la televisión española que saltó a la fama tras ganar “Gran Hermano 16″. Desde entonces, ha participado como colaboradora y presentadora en varios programas de televisión.

TRAYECTORIA DE SOFÍA SUESCUN

“Gran Hermano 16″ (Concursante - Ganadora)

“Mujeres y hombres y viceversa” (Tronista - Asesora del amor)

“Supervivientes” (Concursante - Ganadora)

“Viva la vida” (Colaboradora)

“Los mundos de Sofía” (Protagonista del docu-reality)

“Sábado Deluxe” (Colaboradora)

“Gran Hermano VIP: El Debate” (Colaboradora)