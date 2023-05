Desde su rompimiento con Anuel AA hacia inicios de año, la dominicana Yailin La Más Viral no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y las plataformas digitales de todo el planeta. Ahora, la intérprete de “Chivirika” logró posicionarse en lo más alto de YouTube con “Solo tú y yo”, su más reciente tema en colaboración con Shadow Blow.

Si bien su ruptura con Anuel AA le significó mucho dolor y pesar, la joven de 20 años ha sabido alejarse del sufrimiento con los mejor que sabe hacer: show mediático y contenido en sus redes sociales.

De hecho, la exnovia de Anuel AA y madre de Catleya decidió dejar de lado la rivalidad con Karol G y hasta se animó a publicar diversas postales con el enunciado “Mañana Será Bonito”, nombre del disco de la colombiana. T al gesto no pasó desapercibido en redes sociales y volvió a posicionar a la nacida en República Dominicana en lo más alto de internet.

Sin embargo, no todo es escándalo en la vida de Yailin. Sucede que la ahora exnovia de Anuel decidió estrenar “Solo tú y yo”, su más reciente sencillo que ya bordea los 8 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Será esta una respuesta para el intérprete de “Sola”?

“SOLO TÚ Y YO”, LA NUEVA CANCIÓN DE YAILIN LA MÁS VIRAL

Hace 9 días, Yailin estrenó en su canal de YouTube junto “Solo tú y yo”, su reciente sencillo junto al artista urbano Shadow Blow. Y vaya que no le ha ido para nada mal.

Incluso, la también influencer puede presumir que su tema se encuentra en el primer puesto de tendencias en su natal República Dominicana, desplazando a artistas de talla mundial como Bad Bunny y la colombiana Shakira.

Haciendo números y viendo las cifras en el país caribeño, vemos que Yailin encabeza el listado de tendencias, seguido de los nuevos temas de Shakira, El Alfa y Jey One.

La joven influencer de 20 años consiguió ser primer lugar en tendencias en República Dominicana (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

El puesto 5 lo ocupa Bad Bunny con su tema “Where she Goes”. En ese sentido, y teniendo en cuenta a los rivales con los que se enfrenta, vale mucho el esfuerzo de la “Chivirika” a la hora de agarrar el micro.

LETRA DE “SOLO TÚ Y YO”

Solo tú y yo sabemo’ que se dio

Dándono’ like’ cada ve’ sentí to’

Me manda foto’ que nadie má' vio

Tú y yo curándono’, tú y yo curándono’

Siempre que tú quiera’, llámame

Si me necesitas, abrázame

Si ves mis defecto’, mejórame

No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Siempre que tú quiera’, llámame

Si me necesitas, abrázame

Si ves mis defecto’, mejórame

No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Tú y yo siempre en esta high

Mejore’ que tú y yo sé que no hay (Sé que no hay)

Nunca te vaya’ (Te vaya’)

Contigo e’ que me siento cómoda

Ya no quiero otro má' (Ah-ah-ah-ah; oh-oh-oh-oh)

Solo tú y yo sabemo’ que se dio

Dándono’ like’ cada ve’ sentí to’

Me manda foto’ que nadie má' vio

Tú y yo curándono’, tú y yo curándono’

Siempre que tú quiera’, llámame

Si me necesitas, abrázame

Si ves mis defecto’, mejórame

No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Siempre que tú quiera’, llámame

Si me necesitas, abrázame

Si ves mis defecto’, mejórame

No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Oye (Oh)

Tú siempre fuiste la de verda’ (Wuh; eo)

No voy a darte razone’ para que esté' triste, y eso e’ de verda’, yah

Tuviste el chance de doblarte, pero no te fuiste

Tú ere’ de verda’ (Oye; de verdad)

Este amor e’ de verda’ (De verdad)

Cuando te siento e’ real, que si te viene’, no te va’ (Prr-rrah)

Solo tú y yo sabemo’ que se dio

Dándono’ like’ cada ve’ sentí to’

Me manda foto’ que nadie má' vio

Tú y yo curándono’, tú y yo curándono’

Siempre que tú quiera’, llámame

Si me necesitas, abrázame

Si ves mis defecto’, mejórame

No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Siempre que tú quiera’, llámame

Si me necesitas, abrázame

Si ves mis defecto’, mejórame (Oh-oh-oh, oh)

No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

(Siempre que tú quiera’, llámame)Todo por ella, todo con ella (Oh-oh-oh, oh; oh-oh-oh, oh; eo)

(Siempre que tú quiera’, llámame)