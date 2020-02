Soltero con hijas EN VIVO ONLINE Capítulo 86 vía Las Estrellas: ¿cómo y a qué hora ver el último episodio de la telenovela?

“Soltero con hijas” llegará a su fin este domingo 23 de febrero con un episodio final resolviendo todas las dudas de los fans con las familias protagonistas. Con más de 3 millones y medio de audiencia, la serie creada por Juan Osorio, productor de otras recientes telenovelas como “Mi marido tiene familia” o “Juntos el corazón nunca se equivoca”, se alza como un éxito rotundo entre los seguidores de las novelas para la televisión.

Cabe resaltar que sus últimas producciones han sido enfocadas en el tema familiar, priorizando los valores humanos, universales, familiares y “Soltero con hijas” no ha sido la excepción. Sin embargo, gracias a su visión la audiencia ha apreciado a un renovado Gabriel Soto, quien hace tan solo un año habría tenido un escándalo con Geraldine Bazán e Irina Baeva.

Ahora los televidentes esperan con ansias ver el último episodio de esta telenovela por Las Estrellas, preguntándose qué pasará con la familia Paz Contreras Robles ahora que Victoria y Nico están esperando gemelos, convirtiéndose así en una familia de siete. ¿Podrán ser felices después de todo lo que han vivido y educar correctamente a cinco hijos?

Por su parte, Alexa, Camila y Sofi enfrentaron valientemente la muerte de sus padres, pero Camila está decidida en irse a estudiar a Canadá a pesar de que las tres son muy unidas. ¿Acaso dejará a sus hermanas por perseguir sus estudios? ¿Qué pasará con su novio Juandi? Y por si fuera poco, Alexa quiere dejar de estudiar para ser influencer, pero es posible que Nico y Victoria le pongan un alto a sus sueños... ¿o no?

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 86 EL FINAL DE “SOLTERO CON HIJAS”?

La familia en el capítulo final de "Soltero con hijas" se mostraría más unida que nunca (Foto: Televisa)

En los anteriores capítulos se vio como Masha Simonova había pedido perdón por todo el daño que hizo, pero en realidad todo fue una vil mentira para poder fugarse de la justicia y buscará a como de lugar vengarse de las hermanas Paz, de Nico y Victoria. Son su salud mental pendiendo de un hilo, su plan podría poner en peligro más que nunca a las familias e incluso más si se unió a Calamal, el temible villano que en el pasado golpeó a Ileana sin piedad.

Con todo esto en mente, Hugo entra en escena por su odio a la relación que tiene su padre con Ileana, así que podría ser un agente clave para separarlos junto a Calamal o podría incluso arrepentirse en el último momento para ayudarlos. ¿Qué hará Hugo ante la tremenda amenaza que se acerca a su familia?

Y por supuesto, no se puede olvidar que la familia Del Paso también tiene varias incógnitas por resolver. Se recuerda que Úrsula aún está muy enamorada de Capitán, pero aún no ha tomado la decisión de decirle algo al respecto. Por otro lado, Samuel no tiene claro si podrá ser amigo otra vez de Alexa y los espectadores quieren saber si finalmente Gaby y Juventino arreglarán sus problemas en este capítulo final.

De momento ninguna de estas cuestiones tiene una respuesta clara, sin contar que no se sabe si permitirán al padre Domingo bailar sin control públicamente. Lo que se sabe es que este último episodio viene cargado de conflictos y situaciones que pondrán un punto final a todos estos conflictos o, quién sabe, puede que acabe con muchos de ellos sin resolver para poder producir una segunda parte de la telenovela.

HISTORIA DE “SOLTERO CON HIJAS”

“Soltero con hijas” es una historia que gira alrededor de “Nacho”, un hombre soltero y sin preocupaciones cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando tiene que hacerse cargo de sus tres sobrina (Foto: Televisa)

“Soltero con hijas” es una historia que gira alrededor de “Nacho”, un hombre soltero y sin preocupaciones cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando tiene que hacerse cargo de sus tres sobrinas que acaban de quedar huérfanas.

“Nacho” recibe ayuda de su vecina “Victoria”, e inesperadamente, se enamora de ella. Sin embargo, su mayor obstáculo será el padre de “Victoria”, que tratará de romper su relación. Esta nueva comedia romántica es protagonizada por los actores mexicanos Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, quienes interpretan a “Nacho” y “Victoria”.

Con este proyecto, Vanessa Guzmán retoma su carrera profesional tras varios años de retiro voluntario. El productor Juan Osorio, espera que esta historia familiar logre reunir a grandes y chicos frente a la televisión y repetir el éxito de anteriores producciones de Televisa.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 86 EL FINAL DE “SOLTERO CON HIJAS”

¿CÓMO Y A QUE HORA VER EL FINAL DE "SOLTERO CON HIJAS”?

“Soltero con hijas” se estrenará el domingo 23 de febrero a las 9:00 pm. en México a través de Las Estrellas.

Pero puedes ver Online y en exclusiva el preestreno digital del último capítulo de la telenovela en el sitio oficial de Soltero con Hijas.

