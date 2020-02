“Soltero con hijas” final: lo que pasó en el último capítulo de la telenovela de Televisa

Soltero con hijas llegó a su fin y se emitió un capítulo de dos horas para mostrar el desenlace de una de las novelas familiares más exitosas que ha tenido Televisa en este ultimo año. La historia protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán tuvo un gran éxito a lo largo de sus 86 capítulos y los seguidores han quedado más que contentos con el fin de esta telenovela a cargo de Juan Osorio.

Tras cuatro meses de estar al aire, la telenovela conquistó al público con su temática y los fans no dejaron de escribir y saludar al creador de esta historia por brindarles una telenovela muy bien creada que les ha logrado arrancar muchas risas y también lagrimas.

Recordemos que Soltero con hijas contaba la vida de Nicolás, un hombre soltero, mujeriego y libre de responsabilidades que vivía la vida loca, pero de la noche a la mañana se tuvo que hacerse responsables de sus tres sobrinas que quedaron huérfanas y además, llega a conocer a Victoria, la mujer que se convierte en el amor de su vida y decide formar una familia.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE SOLTERO CON HIJAS?

Masha Simonova termina muy trastornada por todo lo que pasó, así que no tuvo reparo en robarse a uno de los gemelos de Victoria y Nico para vengarse de ellos. La rusa llama a la pareja y los amenaza con matar a su pequeño bebé que tiene problemas respiratorios.

Nico y Victoria se muestran muy asustados por lo que les está pasando, pero a pesar del dolor que sienten, ellos montan un plan para ubicar a Masha y es por la pieza más débil que resulta ser Coral, así que luego de hablar con ella y rogarle que por favor les ayuden a salvar a su pequeño, la joven no duda en hacer lo correcto.

Coral visita a Masha para tratar de persuadirla de entregar al bebé, pero lo que nunca imaginó la rusa es que su cómplice la traicionaría, así que le da un somnífero y aprovecha de la delincuente se queda dormida para llevarse al bebé y devolvérselo a sus padres, además, Coral decide entregarse a las autoridades.

Coral se arrepiente y decide regresar el bebé a Nico y Victoria (Foto: Televisa)

Masha no se queda contenta e insiste en continuar con su plan de venganza, así que asiste a la fiesta de cumpleaños de Nico vestida de novia y con un plan bajo la manga para hacer sufrir a la familia Paz.

En el onomástico del protagonista se juntan la familia y los amigos para disfrutar del momento y celebrar que por fin las cosas han vuelto a su lugar, pero lamentablemente, Masha reaparece y toma de rehén a Alexa y amenaza a todos con rociar ácido en su rostro.

Nico le dice a Masha que ella lo quiere a él, así que le propone un intercambio y la rusa le dice que lo único que desea es que le de un último beso. En medio del cambio, los dos forcejean y salva a Alexa.

Masha aparece en la fiesta de Nico y amenaza con dañar a Alexa (Foto: Televisa)

Masha se encuentra perdida, así que no duda en salir corriendo para escapar y mientras se dirigía al mar, se le aparece la pequeña niña que le indica que este es el final y debe acabar con todo el dolor, así que camina hacia el agua y su final es muy trágico.

Detrás de ella venían corriendo Nico, Victoria y el capitán, ellos intentaban salvarla, pero lamentablemente se convierten en testigos del desenlace de Masha.

Pasa el tiempo y la familia Paz Contreras Robles se van felices a la playa a disfrutar su felicidad, así que recuerdan algunos momentos que vivieron a lo largo de la telenovela y finalmente Nico es interceptado por tres bellas mujeres que le preguntan si está soltero, así que él se pone nervioso y en ese momento Victoria junto a sus gemelos y sus tres hijas les dicen que está casado.

Victoria le pregunta a Nicolás si extraña su vida de soltero y el asegura que no, que lo más importante para él es su familia.

¿QUÉ DIJO JUAN OSORIO DEL FIN DE SOLTERO CON HIJAS?

En entrevista exclusiva con Las Estrellas, Juan Osorio habló sobre la importancia de mostrarle al público una telenovela que aportó cosas positivas.

“La familia tiene un gran valor por los sentimientos, las emociones y el respeto, siempre se va a reflejar en la calle, en tu trabajo y en tu calidad humana, por eso, yo hago mucho hincapié en mis contenidos sobre este tema”, dijo.

El productor comentó que su forma de trabajar tiene una inspiración muy importante en las producciones coreanas porque: “aprendí de ellos, que no tienen que respaldarse en el sexo, en la política, ni en la violencia para tener éxito, sus propuestas son muy blancas, entonces por qué no lograr nosotros eso”.

Por esta razón y pensando en su audiencia mexicana su forma de trabajar tiene parámetros muy claros. “Jamás verás en mis producciones el abuso de la cama o del atrevimiento, el libertinaje, no me interesa, creo que estoy con una audiencia muy importante con los padres de familia, que saben que los contenidos, de los horarios de las 8:30 de la noche, los pueden ver con sus hijos porque no tienen ningún riesgo”.

¿QUÉ HAN DICHO LOS FANS DEL FINAL DE SOLTERO CON HIJAS?

El final de Soltero con hijas hizo vibrar y emocionar a los fans con el destino le tenía preparado a todas las familias, especialmente a los Paz Contreras, y, a la vez, descubrir el final Masha Simonova, la villana de la historia.

Los seguidores de la telenovela de Televisa se hicieron sentir a través de las redes sociales con sus mensajes de felicitaciones.

#FinalSCH Las gotas que le puso mi preciosa #Coralita @barbaraig al te de #Masha @irinabaeva1 funcionaron y mientras está profundamente dormida aprovecha para llevarse al bebé yo siempre creí en ti mi amor eres mi súperheroína la mujer más humilde que conozco te amo mi princesa💖 pic.twitter.com/n3psa95sNK — Micky Mercadillo🎼 (@mickyalex101) February 24, 2020

Meee reeee que te encantoooo el final de Soltero con Hijas #FinalSCH

Gracias por llenar mis noches de risa @vanessaguzmann @gabrielsotoMEX @solteroconhijas — Bety (@betytoons119) February 24, 2020

VIDEO RECOMENDADO

“Sin miedo a la verdad”: actores mueren durante ensayo de la serie (17/01/20)