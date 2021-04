El final de la primera temporada de “Sombra y Hueso” (“Shadow and Bone” en su idioma original), serie de Netflix basada en la colección de novelas ‘Grishaverse’ de Leigh Bardugo, dejó el camino preparado para una segunda entrega, y aunque What’s on Netflix señaló que el gigante del streaming ordenó una segunda tanda de episodios, la plataforma aún no ha confirmado la noticia.

Considerando que la saga de libros de Leigh Bardugo, tiene una gran base de fans y cuenta al menos con cuatro libros más de ‘Grishaverse”, lo más probable es que “Sombra y hueso” consiga una nueva entrega.

Además, al final de la primera temporada de “Sombra y Hueso”, Kirigan utiliza el poder de Alina para destruir Novokribirsk, pero la Invocadora del Sol logra liberarse con la ayuda de los Cuervos y Mal. Aunque este último le dispara en repetidas ocasiones y ve como un Volcra se lo lleva, el Oscuro no está muerto, de hecho sale de la Sombra con dos criaturas de la oscuridad.

Por otro lado, Alina, Mal, Inej, Kaz y Jesper se dirigen a Ketterdam en la misma embarcación. Para que los Cuervos no regresen con las manos vacías, la Invocadora le entrega el valioso collar. En tanto, Zoya regresa a Novokribirsk para ver si su familia sigue viva tras el ataque del Oscuro.

Kirigan utilizó el poder de Alina para destruir Novokribirsk (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “SOMBRA Y HUESO”?

La segunda temporada de “Sombra y hueso” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a mediados del 2022 o algunos meses después.

Todo dependerá de la renovación de la serie, del inicio del rodaje de los nuevos capítulos y de las complicaciones que podrían presentarse durante la filmación debido a la pandemia de coronavirus.

La primera entrega de “Shadow and Bone” se grabó en Budapest y sus alrededores, y fue complicada desde el punto de vista logístico incluso antes de que la crisis sanitaria mundial frenara varias producciones. Esto sumado a que la mayoría de series imporantes tarda al menos 18 meses en estrenar nuevas temporadas, la segunda tanda de capítulos podría retrasarse hasta a fines de 2022 o principios de 2023.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de "Sombra y hueso"? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “SOMBRA Y HUESO”?

Alina, Mal, Kaz, Inej, Jesper y Zoya logran escapar de la Sombra, pero aún no deben lidiar con más problemas. Tras ese ataque, no solo el Oscuro perseguirá a la Invocadora y a los Grisha. ¿Cuál es el plan de Kirigan? ¿Qué significa la aparición de sus monstruos? ¿Alina y Mal se quedarán en Ketterdam? ¿Inej finalmente será libre? ¿Alina podrá destruir la Sombra?

De acuerdo a la descripción del segundo libro: “El Darkling está más decidido que nunca a reclamar la magia de Alina y usarla para tomar el trono de Ravkan. Sin ningún otro lugar a quien acudir, Alina solicita la ayuda de un infame corsario y se propone liderar a Grisha Pero a medida que se desarrolla la verdad del destino de Alina, ella se adentra más en el juego mortal de magia prohibida de Darkling, y más lejos de su humanidad. Para salvar su país, Alina tendrá que elegir entre su poder y el amor que pensó que siempre sea su refugio. Ninguna victoria puede llegar sin sacrificio, y solo ella puede enfrentar la tormenta que se avecina”.