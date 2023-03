La segunda temporada de “Sombra y hueso” (“Shadow and Bone” en su idioma original), serie de Netflix basada en las exitosas novelas “Grishaverse” de Leigh Bardugo, cuenta con ocho episodios que se estrenarán el jueves 16 de marzo de 2023 en la popular plataforma de streaming.

Jessie Mei Li, Ben Barnes y Archie Renaux regresan como los protagonistas de la nueva entrega del drama de fantasía desarrollado por Eric Heisserer y Daegan Fryklind, escritor de los primeros capítulos que ha sido ascendido a coshowrunner.

Por su parte, Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin) y Calahan Skogman (Matthias Helvar) han sido elevados a personajes regulares en la segunda temporada de “Sombra y hueso”. Mientras que Anna Leong Brophy, Patrick Gibson, Lewis Tan y Jack Wolfe se suman al elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES NUEVOS DE LA TEMPORADA 2 DE “SOMBRA Y HUESO”

1. Anna Leong Brophy como Tamar Kir-Bataar

Anna Leong Brophy, comediante y actriz británica que apareció en proyectos como “EastEnders”, “Total War: Three Kingdoms”, “Estación de Berlín”, “Doctor Who: The Psychic Circus” y “Thunderbirds”, da vida a Tamar Kir-Bataar, que es fiel amiga de Nikolai y parte de la tripulación del Hummingbird. Se trata de una Grisha Heartrender, es decir, es una oponente formidable.

Anna Leong Brophy como Tamar Kir-Bataar en la temporada 2 de "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

2. Patrick Gibson como Nikolai Lantsov

En la temporada 2 de “Sombra y hueso”, Patrick Gibson, actor irlandés conocido por sus papeles en “The Tudors”, “The Passing Bells” y “The OA”, donde interpretó a Steve Winchell, asume el rol de Nikolai Lantsov, capitán del barco Hummingbird.

Patrick Gibson como Nikolai Lantsov en la temporada 2 de "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

3. Lewis Tan como Tolya Yul-Bataar

Lewis Tan, quien ha realizado trabajos de acrobacias en películas como “Piratas del Caribe: en el fin del mundo” y “Olympus ha caído”, e interpretó a Cole Young en “Mortal Kombat” y formó parte del elenco de “Wu Assassins” de Netflix, da vida a Tolya Yul-Bataar. El hermano gemelo de Tamar Kir-Bataar es un devoto creyente de los Santos y un compañero Heartrender.

Lewis Tan como Tolya Yul-Bataar en la temporada 2 de "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

4. Jack Wolfe como Wylan Hendriks

Jack Wolfe, conocido por su trabajo en el teatro con el “National Theatre, la Royal Shakespeare Company”, es el encargado de interpretar a Wylan Hendriks en la nueva entrega de la serie de Netflix. Se trata de un miembro de los Cuervos que no tiene antecedentes penales y posee habilidades inigualables.

Jack Wolfe como Wylan Hendriks en la temporada 2 de "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

Los actores y personajes que regresan en la temporada 2 de “Sombra y hueso”: