Desde su estreno, el 23 de abril de 2021, “Sombra y hueso” (“Shadow and Bone” en su idioma original) se ha posicionado en el Top10 de las producciones más vistas en Netflix, entre otras cosas, debido al gran número de fans que tienen las novelas de fantasías de Leigh Bardugo y que sirven de base para la serie.

Para los que no han leído al menos uno de los libros, “Shadow and Bone” y “Six of Crows”, podría resultar algo complicado comprender el mundo donde se desarrolla la historia de Alina, Mal y el general Kirigan. Pero descuida, aquí te explicamos quiénes son los Grisha y todo lo que debes saber sobre su magia.

¿QUIÉNES SON LOS GRISHA?

Son personas con habilidades extraordinarias, que pueden manipular la materia y la energía. Gracias a una prueba por la que todo niño pasa son detectados y llevados al pequeño palacio para perfeccionar y dominar sus destrezas.

Los Grisha se refieren a lo que hacen como la Pequeña Ciencia, es decir no es magia. Se trata de la manipulación de la materia en sus elementos más fundamentales. Ellos no puede simplemente evocar cosas de la nada o crear mágicamente algo de la nada, se basan en los elementos con los que tiene afinidad de la atmósfera y el entorno circundante. Además, se dividen en distintas órdenes:

LOS CORPORALKI

También conocida como la Orden de los Vivos y los Muertos, tienen poderes que se centran en el cuerpo y se diferencian entre Mortificadores o Sanadores. Los primeros tienen la capacidad de dañar los órganos y células de una persona y pueden hacer cualquier cosa, desde ralentizar el pulso de una persona para calmarla, exprimir el aliento de sus pulmones o aplastar el corazón de una persona en su pecho. Ellos utilizan una kefta carmesí con bordado negro en los puños.

Los Sanadores pueden curar heridas, ellos también llevan una túnica roja, pero con bordados grises. También existen los Confeccionadores, que son un tipo extraño de Corporaki, ya que tienen la capacidad de cambiar la apariencia de una persona, desde algunas imperfecciones físicas hasta camuflar a un espía

Genya Safin utiliza una kefta blanca porque trabaja en el palacio (Foto: Netflix)

LOS ETHEREALKI

La Orden de los Invocadores, pueden manipular los elementos naturales: pueden ser Vendavales, Inferni y Agitamareas y por tanto dominan el viento, el fuego y el agua respectivamente. Los primeros llevan keftas azules con bordados plateados, los segundos, kefta azul con bordados rojos, y los últimos, el mismo color de túnica con aplicaciones en un azul más claro.

En este grupo también existen tipos extremadamente raros: Alina Starkov como Invocadora del sol y El Oscuro como Invocador de sombras.

Alina pertenece a la Orden de los Invocadores (Foto: Netflix)

LOS MATERIALKI

La Orden de los Fabricantes, pueden alterar los materiales compuestos como metal, vidrio, textiles y productos químicos. Ellos se dividen en Durasts y Alkemi. Los primeros manipulan sólidos como acero, corecloth, textiles y vidrio, y llevan keftas moradas con bordados grises, mientras que los segundos se dedican a los venenos y polvos explosivos, y se distinguen por sus túnicas moradas con rojo.

LOS AMPLIFICADORES

En “Sombra y hueso”, los amplificadores son objetos que pueden aumentar el poder de un Grisha y se pueden encontrar en huesos, dientes, escamas o cuernos de ciertos animales. Además, de ser muy raros, no todos pueden acceder a ellos, ya que aunque el Grisha que mata al animal puede usar el amplificador, el animal también debe elegir al Grisha.

Según la leyenda, existen tres amplificadores que fueron creados por Ilya Morozova, también conocido como Sankt Ilya in Chains, uno de los primeros y más poderosos Grisha. El primero es el collar de Morozova, creado a partir de las astas del ciervo de un ciervo blanco antiguo y mágico.

El segundo de los amplificadores es el Sea Whip’s Fetter, creado a partir de las escamas doradas de Rusalye, también conocido como el látigo marino, una magnífica serpiente marina que, de acuerdo a la leyenda, es un príncipe dragón maldito. El último es el Firebird, pero no sabe mucho sobre este.