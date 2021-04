“Sombra y Hueso” (“Shadow and Bone” en su idioma original) es una serie de fantasía desarrollada por Eric Heisserer en base a la colección de novelas ‘Grishaverse’ de Leigh Bardugo. La ficción de Netflix relata dos historias en una misma línea temporal, “Shadow and Bone” y “Six of Crows”.

De acuerdo a la sinopsis, “en un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde criaturas antinaturales se deleitan con la carne humana, una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su país. Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, fuerzas peligrosas conspiran contra ella. Matones, ladrones, asesinos y santos están ahora en guerra, y se necesitará más que magia para sobrevivir”.

La fotografía principal de la primera temporada comenzó en lugares de Budapest, Hungría y sus alrededores, en octubre de 2019 y concluyó a fines de febrero de 2020. Además, se realizaron rodajes adicionales en Vancouver.

Los ocho capítulos primeros episodios de “Sombra y hueso” se estrenaron en Netflix recién el viernes 23 de abril de 2021, pero los usuarios de la plataforma y los fans de la historia ya preguntan por una segunda entrega.

¿”SOMBRA Y HUESO” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Según un informe de What’s on Netflix, el gigante del streaming ordenó una segunda temporada de la serie de fantasía incluso antes del estreno de la primera entrega. Pero hasta el momento, la plataforma no ha confirmado la noticia.

Sin embargo, considerando que la ficción se basa en la saga de libros de Leigh Bardugo, que tiene una gran base de fans y cuenta al menos con cuatro libros más de ‘Grishaverse’ , lo más probable es que “Sombra y hueso” consiga una nueva entrega.

Además, por lo visto, en el último capítulo, donde Kirigan demuestra el alcance de los poderes de Alina y los cuervos se cruzan con un polizón durante una tarea de vida o muerte, todo está preparado para una segunda temporada de la serie de Netflix.

De acuerdo a la descripción del segundo libro: “El Darkling está más decidido que nunca a reclamar la magia de Alina y usarla para tomar el trono de Ravkan. Sin ningún otro lugar a quien acudir, Alina solicita la ayuda de un infame corsario y se propone liderar a Grisha Pero a medida que se desarrolla la verdad del destino de Alina, ella se adentra más en el juego mortal de magia prohibida de Darkling, y más lejos de su humanidad. Para salvar su país, Alina tendrá que elegir entre su poder y el amor que pensó que siempre sea su refugio. Ninguna victoria puede llegar sin sacrificio, y solo ella puede enfrentar la tormenta que se avecina”.

¿Qué sucederá con Alina Starkov en la segunda temporada de "Sombra y hueso"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “SOMBRA Y HUESO”?

La segunda temporada de “Sombra y hueso” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming en el 2022.