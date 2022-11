Creada por Jung Ji-woo (“Tune in for Love”) y Han Ji Wan y escrita por el guionista Han Ji Wan (“The Ghost Detective”), “Somebody” es una serie de surcoreana de Netflix basada en el thriller estadounidense “American Psycho”. La ficción de suspenso psicológico narra la historia de una desarrolladora de software que queda atrapada en una red de crimen y muerte.

Esto último debido a que la app de citas que creó es fundamental para resolver el caso. Mientras el diseñador arquitectónico Yoon-O la confronta, su amiga y detective, Ki Eun, encabeza la investigación y trabaja junto a Mok Won.

Kim Young-kwang, Kang Hae-lim, Kim Yong-Ji y Kim Soo-Yeon conforman el elenco principal de “Somebody”, que se estrenará el 18 de noviembre de 2022. Pero ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SOMEBODY”

1. Kang Hae-Lim como Som

Kang Hae-Lim, recordada por interpretar a Park Hye-Rim en la serie “Live On”, es la encargada de interpretar a Som, una desarrolladora de software diagnosticada con Asperger que creó una innovadora aplicación de citas, que se vio involucrada en una investigación policial.

Kang Hae-Lim como Som en la serie coreana "Somebody" (Foto: Netflix)

2. Kim Young-Kwang como Yoon-O

Kim Young-Kwang, que apareció en serie como “Love Rain”, “Good Doctor”, “Secret Love”, “Sweet Stranger and Me”, “Gogh, The Starry Night”, “Lookout” y “The Secret Life of My Secretary”, da vida a Yoon-O, un atractivo hombre que parece estar ocultando algo muy importante.

Kim Young-Kwang como Yoon-O en la serie coreana "Somebody" (Foto: Netflix)

3. Kim Yong-Ji como Mok-Won

Kim Yong-Ji, actriz surcoreana que participó en “Mr. Sunshine”, “Watcher”, “The Lies Within”, “The King: Eternal Monarch” y “Tale of the Nine Tailed”, asume el rol de Mok-Won, un chamán profesional que utiliza sus habilidades para ayudar a resolver el caso.

4. Kim Soo-Yeon como Ki-Eun

Kim Soo-Yeon, actriz surcoreana que hace su debut en la serie “Somebody”, es la responsable de encarnar a Ki-Eun, amiga de la protagonista y la detective encargada de resolver el caso de asesinato.