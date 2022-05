Desde hace unas semanas existe una polémica muy fuerte sobre la migración mexicana a Estados Unidos, en la que está involucrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defiende a sus compatriotas de todas las palabras que han recibido sus compatriotas, a las que catalogó como racistas.

Su entereza para defender a los mexicanos de los comentarios de autoridades estadounidenses ha sido bien recibida en redes sociales, ya que la población nacional se encuentra muy molesta por todo lo que está muy molesta y no soporta que sean tratados de esa manera en una época en la que no debería haber este tipo de discriminación.

Es por ello que AMLO decidió usar una canción de Los Tigres del Norte para manifestar lo que piensa respecto a aquella problemática y la misma banda de raíces mexicanas respondió, demostrando su amor por su país natal.

El presidente mexicano defendió a sus compatriotas de ciertos comentarios de autoridades estadounidenses (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

¿QUÉ CANCIÓN DE LOS TIGRES DEL NORTE USÓ AMLO?

El gobernador de Texas habló muy fuerte sobre la migración mexicana a su país y, como era de esperarse, el presidente de México no se quedó callado y salió al frente a defender a los suyos de una manera muy particular, pues utilizó una canción de Los Tigres del Norte durante su conferencia de prensa.

La canción en cuestión se llama “Somos más americanos” y habla de los miles de compatriotas que van a Estados Unidos en busca de un futuro mejor para sus familias, pero a cambio tienen que aguantar una gran cantidad de rechazos y discriminación por los naturales de aquellas tierras.

“El gobernador de Texas está diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción. Nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y trabajar honradamente. Ellos tienen todo el derecho de buscarse la vida”, fueron algunas de las palabras de Manuel López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió de nueva cuenta a las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, con la canción "Somos más Americanos" de Los Tigres del Norte y reiteró que no permitirá que se ofenda a los mexicanos. pic.twitter.com/hY14wP7yiJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2022

¿QUÉ OPINARON LOS TIGRES DEL NORTE AL RESPECTO?

Gracias a Jorge Hernández, uno de los integrantes de Los Tigres del Norte, pudimos conocer cuál es la opinión al respecto luego de que se viralizara la conferencia de prensa del presidente en la que usó una de sus canciones. Fue así que quedó en claro que aprobaron ello debido a que quieren que se conozca lo que pasa en realidad en Estados Unidos.

“Las referencias de nuestro señor presidente son porque hay canciones que marcan como nuestra conducta, de lo que nosotros pensamos de cómo ayudar y como una información para las nuevas generaciones, que a veces en escuelas hay información muy corta al respecto y nosotros quisimos hacer esa remembranza que cada vez ha ido creciendo con mayor fuerza”, comentó Hernández.

LA HISTORIA DE LA CANCIÓN “SOMOS MÁS AMERICANOS”

Una gran cantidad de canciones de los Tigres del Norte hablan sobre lo mal que la pasan los mexicanos que deciden cruzar la frontera hacia Estados Unidos y buscar un futuro mejor para ellos y sus respectivas familias, las cuales muchas veces se quedan en su nación, dejando un sentimiento de tristeza profundo en todos.

En este corrido no sería la excepción, ya que, si escuchamos la letra, podemos darnos cuenta que los artistas musicales van narrando una justificación o una defensa ante todas las personas que los discriminan por llegar a Estados Unidos de forma ilegal.

“Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, ¿quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra, y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se asentó en la gloria la poderosa nación”, son algunas de las frases de la canción. CONOCE MÁS DETALLES AQUÍ.