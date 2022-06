Son Ye Jin y Hyun Bin son dos de los actores coreanos más populares de los últimos años y protagonistas de diversos doramas y películas muy solicitados por los amantes de la cultura asiática.

Fue tanta la química entre los dos idols coreanos que muchos fanáticos especulaban sobre una posible relación, pero ambas celebs lo negaron en repetidas ocasiones, y no fue hasta que protagonizaron “Crash Landing on You” de Netflix que se unieron.

Tras formalizar su relación en 2019, la pareja daría el siguiente paso en 2022, casándose en una anticipada ceremonia a la que asistieron diversas celebridades surcoreanas como actores de doramas e íconos del K-pop.

EL HIJO DE SON YE JIN Y HYUN BIN

A pocos meses de haberse casado, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que se encontraban a la espera de su primer bebé.

“Una nueva vida ha llegado a nosotros”, publicó So Ye Jin en su cuenta de Instagram, donde además destacó que no le había dicho a nadie, y sus seguidores son los primeros en conocer la noticia.

“Todavía estoy temblando, pero lo estoy viviendo todos los días debido a los cambios en mi cuerpo, en medio de la preocupación y la emoción”, confesó.

Del mismo modo, adelantó que ella y Hyun Bin harán todo por cuidar y ser grandes padres para su pequeño, que nacería en los primeros meses de 2023.

“Espero que también cuides las cosas que debes cuidar en tu vida y mantenerte saludable. Sé feliz”, sentenció la actriz.

Son Ye-jin reveló a sus fans que fueron los primeros en conocer su embarazo (Foto: Son Ye-jin / Instagram)

EL MATRIMONIO ENTRE HYUN BIN Y SON YE JIN

El pasado 31 de marzo del 2022, Hyun Bin y Son Ye Jin se casaron en una ceremonia en Seúl que fue seguida por sus fanáticos y cuyos fragmentos fueron compartidos en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, aproximadamente 200 invitados asistieron a la denominada “Boda del siglo” entre dos de los artistas más populares de Corea.