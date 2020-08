“Soñadoras” fue una de las telenovelas juveniles más exitosas de Televisa, pues fue el primer melodrama en el que se tocó el tema de las drogas. La historia original de Emilio Larrosa se estrenó en 1998 y fue una gran vitrina de exposición para nuevos talentos juveniles como Ángelica Vale, Aracely Arámbula, Laisha Wilkins, Irán Castillo, Arath de la Torre, Eduardo Verástegui, Jan, Kuno Becker, Diego Shoenieng, entre otros.

Ya han pasado 22 años del estreno de la novela y muchos de sus protagonistas aún siguen vigentes al frente de diversos proyectos televisivos con el caso de Michelle Vieth que sigue siendo un personaje muy popular en México.

La actriz tenía 19 años cuando se puso en los zapatos de ‘Lucia', una de las chicas más adineradas del grupo, pero tenía la autoestima baja y se siente avergonzada por su apariencia poco agraciada. Pero a medida que avanza la historia de las “Soñadoras” es que sufre un rotundo cambio de look y la convirtió en una hermosa jovencita.

Ante esto, Michelle Vieth ha contado que la transformación que sufrió su personaje hizo que muchas de sus compañeras de reparto se sientan muy celosas de ella.

¿QUÉ HA DICHO MICHELLE VIETH SOBRE EL CELO DE SUS COMPAÑERAS?

A 22 años de haber protagonizado “Soñadoras” , Michelle Vieth reveló que su personaje de ‘Lucía’ le ocasionó problemas con algunas de sus compañeras.

Y es que según cuenta la intérprete, el radical cambio de look que sufrió su personaje en la producción de Emilio Larrosa provocó la envidia de otras actrices.

“El cambio de ‘Lucía’, de fea a bonita, o sea, te juro que me ocasionó unos problemas…”, confesó la actriz en el programa de Unicable, ‘D-Generaciones’.

“Es que mientras era fea, no había problema. En el momento en el que me soltaron el pelo y me botaron el vestido y así, pues no todas, pero sí tuve ahí uno que otro problemita”, añadió la intérprete, de 39 años.

Michelle Vieth contó que se ganó problemas por el cambio de look de 'Lucia' en Soñadoras ( Foto: Televisa)

Arath de la Torre , quien también estuvo de invitado en la emisión nocturna, confirmó lo dicho por Michelle Vieth, añadiendo que hasta “la zapeaban”.

“Pues sí, porque (le decían), ¡ay!, la pequeña traviesa y la zapeaban; y de repente entra este bombón (…). Las mujeres son bien envidiosas (…)”, declaró el actor.

Aunque la estrella de telenovelas no abundó en más detalles respecto a las diferencias que tuvo con sus compañeras, ni mucho menos revelo sus nombres, Michelle Vieth relató que el melodrama le dejó grandes recuerdos y excelentes experiencias.

