CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Soul” está disponible en Disney Plus desde el 25 de diciembre y narra la historia de un profesor de música de secundaria que sueña con llevar su jazz al escenario, lleva buscando una oportunidad toda su vida, pero cuando la encuentra, sufre un accidente que le trasporta a un lugar donde las almas se entrenan y estudian.

Luego de caer en un agujero en medio de la autopista, Joe Gardner llega Great Before, donde lo confunden con un psiquiatra y le asigna un alma, 22, para que le enseñe el significado de la vida y le ayude a descubrir su propósito.

A pesar de todo, Joe se niega a perder su oportunidad de tocar el piano con el legendario cuarteto de Dorothea Willimas, así que decide apoyar a 22 para quedarse con su pase y volver a su cuerpo. 22, que no tiene el mínimo interés en tener una vida le sugiere buscar Moonwind para solucionar el problema.

Sin embargo, la cosas se complican aún más cuando por error ambas almas vuelven a la tierra, 22 en el cuerpo del músico y Joe en el cuerpo de un gato. Mientras descubren la manera de regresar a la normalidad 22 empieza a comprender el verdadero significado de la vida, por eso cuando llega el momento se niega a renunciar al cuerpo que ahora tiene.

"Soul" tenía su estreno programado en el Festival de Cine de Cannes para mayo de 2020 (Foto: Disney+)

Antes de que pueda terminar la discusión, Terry, una de los líderes del Great Before, lo encuentra y los lleva de regreso, allí descubren que 22 al fin encontró su chispa, pero ante los reclamos de Joe prefiere entregarle su pase y marcharse.

A pesar de que Jerry, otro líder, le explica que a las almas no se les asignan propósitos específicos y que la chispa es solo la alegría de estar vivo. Joe utiliza el pase, regresa a la Tierra y consigue tocar con Dorothea Williams. Pero no resulta como imaginó, no se siente feliz.

Cuando vuelve a casa toca el piano y sus recuerdos con 22 lo trasladan al Great Before, donde se encuentra con Moonwind, quien le cuenta que 22 se convirtió en un alma perdida, es decir, está obsesionada con algo que la desconecta de la vida.

Logran encontrarla, pero ella escapa y causa destrozos. Finalmente, Joe la convence de que está lista para vivir, le entrega su pase y la lleva al portal para que empiece su vida. Cuando Joe cree que todo ha terminado para él, uno de los lideres aparece, le agradece por inspirarlos y le da otra oportunidad en la tierra.

Aunque no era su intención Joe ayudó a 22 a conseguir su chispa y su pase a la Tierra (Foto: Disney+)

Al final de “Soul” Joe comprende que la chispa no es un propósito o talento específico, es decir, la música no es su chispa, sino su manera de vivir y disfrutar de su tiempo en este mundo. Por eso cuando le preguntan cómo vivirá el resto de su vida responde: “No estoy seguro, pero sí sé que voy a vivir cada minuto”.

Por otro lado, aunque algunos críticos alabaron la animación, banda sonora la representación e incluso la consideran uno de los mejores trabajos del estudio, así como su película más orientada a un público adulto.

Otros sin embargo creen que no superó las expectativas y que tras películas como “Coco” y “Inside Out”, la misma fórmula resulta cansada.