“Soul” se estrenó de manera exclusiva en Disney+. Luego de ver la historia del profesor de música Joe Gardner (Jamie Foxx) que sufre un accidente que le obliga a emprender un viaje para descubrir el legado que dejará en la Tierra, los codirectores y coguionistas Pete Docter y Kemp Powers revelaron que la película tiene varios finales alternativos, además de una escena post-crédito que nunca llegó a verse en la plataforma de streaming.

Dirigida por Pete Docter y producida por Dana Murray, “Soul” (“Alma” en español) es una película de Pixar y Disney y la primera del estudio de animaciones en contar con un protagonista afroamericano. La cinta se estrenó el 11 de octubre de 2020 en el Festival de Cine de Londres y aunque estaba previsto que llegara a los cines en junio de este año, debido a la pandemia de coronavirus, tuvo un lanzamiento exclusivo en Disney+.

EL FINAL DE “SOUL” EN DISNEY PLUS

CUIDADO. ALERTA DE SPOILER. En “Soul”, después de conseguir concierto de jazz que ha estado esperando toda su vida, Joe Gardner cae accidentalmente y es transportado a un lugar donde las almas se entrenan y estudian para ser almas. Allí conoce a 22 (Tina Fey), una de esas almas, que le enseñará el significado de la vida. El único problema es que 22 está empeñada en quedarse en el lugar y ha pasado por innumerables mentores antes que Joe.

Después de una apresurada solución que lleva a Joe y 22 a la Tierra sin completar su tarea, el profesor de música se encuentra en el cuerpo de un gato de terapia llamado Mr. Mittens y 22 está dentro del cuerpo de Joe, dándonos un escenario clásico de intercambio de cuerpos. A medida que experimentan la vida de esta manera, 22 se da cuenta que la vida en la Tierra es mucho mejor de lo que pensaba, y Gardner, por su parte, descubre que lo más importante en la vida es disfrutar en lugar de obsesionarse con lo que él cree que es su propósito. Cuando llega el momento de regresar para rectificar su desafío a las reglas, Joe tiene la oportunidad de quedarse en la Tierra, pero la abandona para que 22 finalmente pueda vivir su propia vida allí.

Al final, Joe Gardner todavía tiene la oportunidad de regresar gracias a los ‘Jerrys’. Uno de ellos pregunta cómo pasará el resto de su vida, y el profesor simplemente dice: “No estoy seguro. Pero sé que voy a vivir cada minuto”. Aunque nunca vemos exactamente lo que eso significa, Joe da un paso desde la puerta principal de su edificio y toma una bocanada de aire fresco.

Si bien es un final conmovedor, hubo varios finales alternativos en los que Joe tiene otro destino, un poco más fuerte y triste, como la muerte misma.

FINALES ALTERNATIVOS DE “SOUL”

En declaraciones a Collider, Kemp Powers explicó que hubo muchos momentos en los que pensaban que Joe debía morir en “Soul”.

“Hicimos muchas versiones de Joe muriendo al final y permaneciendo muerto, de muchas formas diferentes. Algunos de ellos eran mucho más emocionales. Otros eran divertidos. Hicimos muchos finales diferentes”, dijo Kemp Powers.

"Soul", la nueva película de Pixar que se estrenó en Disney+ (Foto: Disney Plus)

En USA Today, por su parte, Pete Docter reveló que estos finales hicieron que el protagonista de la historia aprendiera la misma lección, pero su sacrificio de no regresar a la Tierra no se revirtió al final.

“Para empezar, sentimos que había aprendido lo suficiente para apreciar las cosas que no valoraba. Y es por eso que pensamos, ‘Oh, eso podría funcionar’. Se sintió muy noble que estuviera sacrificando su oportunidad de regresar y, en cambio, entregarla a 22. Pero resultó que gran parte de la película trataba sobre él aprendiendo por primera vez que, ‘Oye, espera un minuto. Mi barbero tiene toda una vida de la que yo no sabía nada. No sabía que podía ser honesto y sincero con mi mamá’. Se sentía como si le estuviera robando no permitirle regresar”, dijo el director.

Si al protagonista no se le permitiera regresar a la Tierra, ciertamente habría hecho que la lección que aprendió fuera agridulce. Joe nunca habría tenido la oportunidad de rectificar su perspectiva errónea de la vida y disfrutarla realmente a través de nuevos ojos. Sin duda, esta fue la decisión correcta y dio lugar a una conclusión mucho más edificante. La naturaleza ambigua del final es incluso más satisfactoria que ver dónde decidió el profesor de música tomar su vida a continuación.

Powers explicó el proceso de pensamiento detrás de esa decisión: “Sabemos que el público a menudo quiere que le digan exactamente lo que le sucedió al personaje. Quieren saber que el personaje tomó la decisión ‘correcta’. Pero en el caso de Joe, no queríamos darle una opción. Queríamos decir que independientemente de lo que terminó haciendo, ya fuera volver a enseñar, tocar en una banda o algún híbrido de ambos, simplemente apreciaba mejor la vida”.

Pete Docter reveló que estos finales hicieron que el protagonista de la historia aprendiera la misma lección (Foto: Disney Plus)

Al igual que la historia del personaje principal de la historia, el futuro de 22 también tiene un final abierto. Aunque sabemos que este último va a vivir una vida en la Tierra, no tenemos una idea de cómo se desarrolla. Al respecto, Powers dijo que hubo otros finales donde vimos lo que le pasó. “Hubo uno (un final) en el que Joe estaba de gira con Dorothea y daba clases privadas a los estudiantes. Uno de esos era 22”.

Entonces, ¿por qué decidieron sacar del corte final estos dos finales? De acuerdo con el director, cada vez que se les ocurría un epílogo, cambiaban de opinión. “Había algo innatamente no satisfactorio”, señaló. Teniendo en cuenta que el final de Joe es mucho más satisfactorio sin una opción definitiva para la siguiente fase de su vida, hacer lo mismo con 22 también fue una decisión inteligente.

¿Y LA ESCENA POST-CRÉDITO QUE NO SALIÓ?

El gato de terapia, el Sr. Mittens, estuvo cerca de tener una escena posterior a los créditos que habría revelado dónde terminó. Pero al final, Powers y Docter decidieron que la audiencia no debería ver cuál fue realmente el destino de los personajes. En cambio, se optó por dejar que “Soul” se tratara de los pequeños momentos que conforman nuestras vidas en lugar de dónde terminamos.